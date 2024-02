Reprodução / Freepik .





Jogar Blackjack online está se tornando algo cada vez mais popular. Ainda conhecido por muitos como 21, o Blackjack é um jogo de cartas muito divertido e desafiador. Venha saber a razão do sucesso do Blackjack online!

Mas afinal, é Blackjack ou 21?

Blackjack é o nome de um dos mais famosos jogos de cartas em todo mundo, um sucesso em cassinos físicos e cassinos online.

No Brasil, é comum ver grupos de pessoas jogando cartas em reuniões, festas, churrascos e sociais. Você certamente já viu alguém jogar Sueca, mas também é capaz de ter esbarrado com um jogo chamado 21.

As diferenças, porém, ficam apenas no nome, já que Blackjack e 21 possuem as mesmas regras. Basicamente, aquele que chegar mais perto de 21 pontos com suas cartas ganha o jogo. Conseguir um 21 natural, com uma carta Valete, Dama ou Rei, que valem 10 pontos, somado a um Ás, que vale 11 pontos, é chamado de Blackjack, a jogada perfeita.

Conhecendo Blackjack Online

O Blackjack é atualmente um jogo extremamente popular, graças a presença constante em cassinos online. Com a capacidade de transmitir jogos de Blackjack ao vivo, em tempo real, estes cassinos conseguiram trazer para o jogador toda adrenalina de jogar em uma mesa de cassino, como nos belos cassinos que vemos em cenários de filmes, em Las Vegas.

Isso quer dizer que Blackjack online não é um jogo eletrônico. Você fica de frente para um crupiê sendo filmado ao vivo, em uma mesa de jogo. Ele dá as cartas em cada rodada, interagindo com todos os jogadores presentes na sala. E não se preocupe: já existem várias salas de Blackjack com apresentadores em português, garantindo assim entretenimento em sua língua.

Regras do Blackjack Online

Para saber como jogar Blackjack online, primeiro é preciso entender as regras. Jogar é muito fácil, mas antes de mais nada você precisa saber de alguns detalhes. O mais importante é que apenas pessoas com mais de 18 anos podem jogar, afinal de contas, qualquer forma de aposta exige responsabilidade. As outras regras básicas são:

● Blackjack normalmente é jogado com 8 baralhos de 52 cartas.

● As cartas de 2 a 10 valem exatamente seu valor de face, ou seja: uma carta número 2 vale 2 pontos.

● Valetes, Rainhas e Reis valem 10 pontos cada.

● Ases valem 1 ponto ou 11 ponto, aquilo que for mais favorável a mão.

● O crupiê sempre para no 17.

No começo da rodada, o crupiê irá distribuir cartas para todos os jogadores, incluindo ele mesmo. Você terá a opção de pedir mais cartas (Sortear) ou até mesmo Dobrar sua aposta. Quando sua combinação for satisfatória, sem exceder 21, você pode optar por Ficar, mantendo seu jogo até que seja feita a comparação entre sua mão e a mão do apresentador.

Existem ainda muitos outros recursos, como apostar na mão de outro jogador ou dividir sua mão, além de jogos de Blackjack com regras especiais e apostas diferenciadas.

Blackjack online é um jogo de cassino que certamente vai te oferecer horas de entretenimento e diversão, e a experiência de jogar em um cassino de verdade. Se estiver com uma mão sortuda, ainda poderá ganhar uma graninha!