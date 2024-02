Agência Senado Fachada do Edifício Sede do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) assegura que não suspenderá o benefício de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração devido à falta de prova de vida presencial.

Desde fevereiro de 2022, cabe ao INSS comprovar que o cidadão está vivo, e a procura por atendimento nas agências da Previdência aumentou após um comunicado enviado pelo aplicativo Meu INSS e pela rede bancária para 2.961.868 segurados nascidos em janeiro e fevereiro que não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações.

No total, 4.351.557 pessoas com datas de aniversário de janeiro a março não tiveram suas informações confirmadas.

É importante ressaltar que esse comunicado estava previsto na rotina para informar o aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados, explicando assim a não confirmação da comprovação de vida.

Os aposentados e pensionistas não precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou a uma agência da Previdência, pois o próprio INSS fará busca ativa, dirigindo-se ao endereço indicado no cadastro do segurado. Portanto, é essencial manter os dados atualizados.

É destacado que o cruzamento de dados do beneficiário do INSS com as informações na base do governo é essencial. Para evitar a suspensão de benefícios de forma aleatória, como ocorreu no passado, o INSS está buscando mais bases de dados com diversos órgãos para ampliar o cruzamento de informações.

