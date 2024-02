Divulgação/Arezzo Arezzo se funde com Grupo Soma

A Arezzo&Co e o Grupo Soma confirmaram nesta segunda-feira (5) a fusão das empresas, criando uma gigante do ramo de vestuário no Brasil.

A operação será realizada através da troca de ações, com a Arezzo incorporando a Soma, ficando com 54% da nova empresa, enquanto o Grupo Soma terá 46%. A nova empresa será um gigante da moda brasileira, com faturamento combinado de quase R$ 12 bilhões, 22 mil funcionários e cerca de duas mil lojas próprias e franqueadas, abrangendo 34 marcas.

A fusão ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão regulador da concorrência no Brasil.

A união das empresas foi elogiada pelo mercado, apesar das complexidades envolvidas. Analistas destacam os ganhos potenciais de sinergia, como a redução de custos e o aumento do poder de negociação com fornecedores e clientes.

As duas empresas têm histórico recente de aquisições, liderando a consolidação do setor. O Grupo Soma surgiu da fusão entre Animale e Farm em 2010, enquanto a Arezzo adquiriu a marca de vestuário Reserva em 2020. O Grupo Soma expandiu ainda mais seu portfólio ao adquirir a Hering em setembro de 2021.

Embora as ressalvas sobre a complexidade da fusão sejam mencionadas, os analistas veem vantagens claras na união das empresas, especialmente em um momento de forte competição com empresas asiáticas e após uma década de consumo retraído no Brasil.

No entanto, os desafios de integrar tantas marcas sob uma única direção são apontados como um aspecto crítico. A unificação de culturas, distribuição de responsabilidades e harmonização entre os líderes dos negócios são questões que precisarão ser cuidadosamente gerenciadas durante o processo de fusão.