Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (3), na cidade de São Paulo, o sorteio do concurso 2684 da Mega-Sena . As dezenas sorteadas foram: 17-26-45-46-48-53.



De acordo com a Caixa, o prêmio principal de R$ 94.839.718,02 ficou com um apostador de Brasília (DF). Outras 109 apostas acertaram cinco dezenas, ficando cada uma com R$ 57.025,61. Já 8.288 jogos fizeram a quadra - cada um deles fatura R$ 1.071,39.

O próximo concurso está marcado para acontecer na terça-feira (6) e tem prêmio estimado em R$ 32 milhões.

Mega-Sena

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.