Joédson Alves/Agência Brasil Apostas online tiveram crescimento expressivo no Google





O Google tem sido um indicativo sobre o grande fenômeno que são as apostas esportivas feitas de forma online no Brasil. Dados disponibilizados pelo Trends (ferramenta que mostra os termos mais populares do site de buscas), mostram que nos últimos cinco anos, as pesquisas por essas apostasa aumentaram em 20 vezes. Os principais termos pesquisados relacionados ao tema são: "Estrela", "Bet365", "esportes" e "aposta desportiva".

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que 15% da população brasileira já apostou ou aposta com frequência de forma online. O gasto mensal, entre todas as pessoas que apostam, é de R$ 263. Esse fenômeno ocorre em todo território nacional, entretanto, são pessoas mais jovens e homens que consumem esse conteúdo.

Em sua maioria, as casas de apostas online têm "bet" em seu nome, que significa "apostar" em inglês. As principais marcas do ramo utilizam disso como identidade, como Betano, Bet365, Betfair e Sportingbet. Segundo a plataforma de inteligência de marketing digital Similrweb, entre setembro e novembro do anao psasado, esses e outros sites de apostas tiveram mais de 2 bilhões de visitas, com média de seis minutos por acesso.









Ainda em 2024, estão previstas mudanças que podem impactar completamente o setor. O governo Lula (PT) sancionou uma lei para estabelecer o funcionamento das empresas, além de taxá-las. Elas deverão se credencir para atua em território nacional, assim como os apostadores que também estarão sujeitos a obrigações fiscais.

Até o fim do primeiro semestre deste ano a regulamentação completa deverá ser finalizada. Enquanto isso não ocorre, empresas sediadas fora do país continuarão oferecendo apostas online aos brasileiros.

A mudança representa um marco importante do negócio no Brasil, que cresceu a partir de uma lei feita no governo Temer (MDB), quando liberou a oferta de sites de apostas esportivas.