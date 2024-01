Reprodução: Ricardo Stuckert Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU

Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) mostra o desempenho do Brasil em cada uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados em 2015 pelas Nações Unidas. A pesquisa foi divulgada durante o B20, o fórum que reúne representantes de empresas das economias do G20.

Confira como o país está posicionado em cada um dos oito eixos previstos na agenda do G20 Brasil 2024:

Transição Energética

O país é o segundo colocado no cumprimento das metas ODS para a transição energética, pois bateu 90,6% das metas para o tema. Segundo a pesquisa, as fontes renováveis respondem por 87% da geração elétrica do país, que conta com uma matriz diversificada, com uso relevante de biocombustíveis.

Clima

Apesar da diminuição das emissões desde 2014, o Brasil ainda ocupa a 19ª posição do ranking comparativo entre os 27 países membros do G20 Brasil 2024, considerando as taxas elevadas de desmatamento.

Segurança Pública

Este tema é um dos principais desafios do Brasil: de acordo com o levantamento, o país só cumpriu 34% das metas de segurança estipuladas no ODS e ocupa uma das priores posições, atrás apenas do México e da África do Sul. Os outros países membros do G20 estão em um patamar médio de 79% de atingimento das metas.

Economia e Emprego

O Brasil tem uma taxa de desemprego historicamente superior ao percentual de outros países do bloco. Em 2022, esse percentual foi de 9,5% por aqui, enquanto a média dos países analisados, de 5,6%.

Além disso, o Brasil colabora com cerca de 1,3% do valor das exportações mundiais, um desempenho abaixo ao de 16 dos países analisados.

Crédito

Apesar de ter melhorado significamente na última década, o Brasil ainda não tem um mercado de crédito sólido como Estados Unidos, Japão e Reino Unido.



Foram analisados o montante de crédito interno ao setor privado (% do PIB) e empréstimos inadimplentes em relação ao total de empréstimos.

Infraestrutura

O Brasil teve um desempenho abaixo do esperado no quesito infraestrutura: o país se encontra entre os dez piores do G20 no tema. Mesmo com o avanço nos índices relacionados ao acesso à água e saneamento básico, o tratamento de esgoto ainda não teve melhoras significativas.

O desempenho na área de transportes, considerando condições logísticas e mobilidade urbana, também é um grande desafio. Por fim, a demanda por novas moradias é alta e segue tendência de crescimento para os próximos anos, sobretudo entre a população mais pobre.

Mulheres, Diversidade e Inclusão nos Negócios

Houve um bom avanço nas medidas para garantir os direitos para as mulheres. Entre elas, estão a ampliação do acesso ao planejamento familiar e métodos contraceptivos, a maior participação no mercado de trabalho e nos sistemas de educação. Ainda assim, há pouca participação feminina em esferas de poder, como no parlamento.

Sistemas Alimentares Sustentáveis e Agricultura

O Brasil não teve avanços significativos neste tema desde os anos 2000. O país manteve o bom desempenho na produção de cereais, mas ainda não tem um uso eficiente de fertilizantes. Na pesca, ainda há desafios relacionados ao percentual de peixes que são capturados e descartados.

Quanto à desnutrição infantil, houve piora em alguns indicadores nos últimos anos, inclusive o de obesidade, que registrou taxas elevadas.