Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras encontrou indícios de petróleo em poço na costa do Rio Grande do Norte, na Margem Equatorial brasileira. A empresa ainda não concluiu se a produção é viável. O comunicado foi divulgado na sexta-feira à noite.

O poço foi perfurado no projeto Pitu Oeste, na bacia Potiguar. Foi o primeiro em águas profundas na região após o embate com o Ibama, que negou permissão para exploração na bacia da Foz do Amazonas, também na Margem Equatorial, no litoral do Amapá.

A estatal planeja a segunda perfuração na Bacia Potiguar, no poço Anhangá, próximo ao primeiro, em fevereiro.

A Petrobras informou que continuará a pesquisa exploratória na região para obter mais informações geológicas e avaliar o potencial dos reservatórios.

A Margem Equatorial estende-se por mais de 2.200 quilômetros, do Amapá ao Rio Grande do Norte.