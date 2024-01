Ivonete Dainese Dólar

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registrou um aumento de 2,5% em 2023, de acordo com estimativas divulgadas pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Esses dados são preliminares, e uma segunda estimativa, baseada em informações mais abrangentes, será divulgada em 28 de fevereiro. O relatório completo pode ser acessado aqui (PDF – 1 MB, em inglês).

A atividade econômica do país acelerou em comparação com o ano de 2022, quando apresentou um crescimento de 2,1%. Este desempenho superou as expectativas do mercado, que projetava um aumento de 2,7% para o período, conforme informações da Bloomberg.

Conforme apontado pelo BEA, o aumento nos gastos dos consumidores, no investimento fixo não residencial e nos gastos dos governos estaduais e locais foram os principais impulsionadores do resultado do PIB dos Estados Unidos. Além disso, as altas nas exportações e nos gastos do governo federal também contribuíram para esse desempenho positivo.

No 4º trimestre de 2023, o PIB dos EUA, em termos anualizados, registrou um crescimento de 3,3%. Embora tenha desacelerado em relação ao percentual registrado no 3º trimestre, que foi de 4,9%, o resultado ainda superou as projeções do mercado, que esperava um crescimento de 2% para o período. Esses dados sugerem uma dinâmica econômica robusta, impulsionada por diversos setores.

A inflação anual norte-americana ficou em 3,4% em dezembro de 2023, 3,1 pontos percentuais abaixo da registrada no fim de 2022.

A taxa de juros nos Estados Unidos permanece no intervalo de 5,25% a 5,50%, mantendo-se inalterada desde julho. Esse patamar representa a maior taxa de juros desde 2001.

Em dezembro, o presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos EUA, Jerome Powell, declarou que os riscos para a inflação norte-americana continuam presentes. Apesar de uma maior resiliência no mercado de trabalho, dados recentes indicam uma desaceleração da economia. A postura cautelosa do Fed em relação à inflação destaca a importância de monitorar de perto os indicadores econômicos para ajustar as políticas monetárias conforme necessário.