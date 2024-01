Agência Brasil Em entrevista a uma rádio da Bahia, o presidente alegou que quem vive de dividendos não paga imposto de renda





Nesta terça-feira (23) o presidente Lula (PT) confirmou que fará um reajuste na tabela de isenção do Imposto de Renda, que não será cobrado daqueles que ganham até R$2,6 mil por mês.

Com o novo salário mínimo estipulado em R$ 1.412, com pagamento em fevereiro, foi necessário fazer uma mudança na tabela para garantir a isenção àqueles que ganham até dois salários. Além disso, Lula também reforçou a promessa de ampliar a isenção para desonerar todos aqueles que ganham até R$5 mil por mês.





“Resolvemos desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2,6 mil. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham dois [salários] mínimos parece que vão voltar a pagar Imposto de Renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora, para que quem ganhe até dois mínimos não pague Imposto de Renda. Tenho o meu compromisso de chegar no fim do meu mandato com isenção para todas as pessoas que ganham até 5 mil”, disse o presidente em entrevista à Rádio Metrópole.





“Neste país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda, e quem vive de salário, paga imposto de renda. Haddad sabe que a gente precisa fazer esses ajustes. Eles são difíceis porque na hora que a gente abre mão de um dinheiro, temos que saber de onde vai pegar”, afirmou o presidente.

Na noite da segunda-feira (22), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi entrevistado no programa Roda Viva, da TV Cultura, e afirmou que deve conversar com o presidente sobre a faixa de isenção do imposto de renda deste ano.

“Nós vamos fazer uma nova revisão [da faixa de isenção no Imposto de Renda] este ano. Até por conta do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu uma análise para ajustarmos a questão” disse o ministro.