Agência Brasil INSS

A partir desta terça-feira (23), aposentados e pensionistas do I NSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem consultar os extratos de pagamentos de janeiro, com os valores dos benefícios já corrigidos. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão reajuste de 3,71%, conforme o acumulado de 2023 para o INPC, base para a correção dos benefícios previdenciários. Isso significa reposição inflacionária, sem aumento real.

Para quem se aposentou ou começou a receber pensão ou auxílio em 2023 com benefícios acima do mínimo, a correção será proporcional aos meses do benefício concedido. Os que recebem o mínimo terão ganho real, passando a receber o novo piso nacional de R$ 1.412.

Data do início do benefício/Reajuste %



Até janeiro de 2023: 3,71%

Em fevereiro de 2023: 3,23%

Em março de 2023: 2,44%

Em abril de 2023: 1,79%

Em maio de 2023:1,26%

Em junho de 2023: 0,89%

Em julho de 2023: 0,99%

Em agosto de 2023: 1,08%

Em setembro de 2023: 0,88%

Em outubro de 2023: 0,77%

Em novembro de 2023: 0,65%

Em dezembro de 2023: 0,55%

Os depósitos dos benefícios com reajuste começam de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Para renda acima do piso, os pagamentos ocorrem de 1º a 7 de fevereiro. Atualmente, 27,3 milhões recebem até um salário mínimo, e 12 milhões ganham acima do piso nacional.

Como consultar

Para consultar os valores, ligue para a Central 135 ou acesse o site Meu INSS . O aplicativo Meu INSS também está disponível para Android e iOS. O atendimento da central está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Caso decida usar o site ou aplicativo, faça o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Calendário

O calendário de pagamentos de 2024 foi divulgado pelo INSS, incluindo os depósitos de dezembro de 2023. Confira aqui.

Pagamento do INSS em janeiro (em milhões de pessoas):