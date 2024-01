Reprodução divulgação Saiba como concorrer ao prêmio da Mega Millions

Ganhar mais de 1 bilhão ficou mais fácil que participar do BBB. A Mega Millions dos EUA sorteará nessa sexta 236 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão , e qualquer brasileiro pode jogar!

Plataformas como a TheLotter permitem a participação online, desde o Brasil . A empresa é licenciada pela Malta Gambling Authority e possui agentes nos EUA que compram os bilhetes oficiais da loteria e escaneiam para conta online dos clientes. Esse processo garante a propriedade do jogador sobre o bilhete e já premiou mais de 8 milhões de pessoas!





3 passos para concorrer a R$ 1 bilhão





1. Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela , os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.

3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.





Jogadora da Ucrânia ganha $1 milhão na Mega Millions





A TheLotter tem uma conexão especial com a Mega Millions, pois uma jogadora ucraniana ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. A sortuda sempre sonhou em ganhar na loteria e fez uma Assinatura para jogar na Mega Millions através da TheLotter, sem correr o risco de perder algum sorteio. Ela optou pelo botão de “jogada aleatória” no site que escolheu os números vencedores do prêmio secundário de $1 milhão!

Além da Mega Millions, a jogadora também ganhou o Jackpot da loteria Chispazo do México jogando online com a TheLotter.

O que acontecerá se você ganhar?





Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!





Mega Millions é famosa por acumular prêmios enormes





As loterias americanas, como a Mega Millions , são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$ 1.6 bilhões (aproximadamente R$ 8 bilhões). Além disso, começam com prêmios mínimos de US$ 20 milhões (quase R$ 100 milhões).

Tanto as loterias americanas, como as brasileiras, realizam sonhos e mudam as vidas de milhares de pessoas. Porém, apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios bilionários para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.

Jogue hoje mesmo!





Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 19 de janeiro e tenha a chance de ganhar US$ 236 milhões!