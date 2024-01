Shutterstock Cargos em alta para 2024: lista anual do LinkedIn destaca piloto de drone, psicólogo infantil e mais

O LinkedIn publicou, nesta quarta-feira (17), seu levantamento sobre os cargos que mais devem crescer no mercado de trabalho nacional no ano de 2024. Liderado pelo time Editorial da plataforma, a pesquisa classifica os 25 empregos com crescimento mais rápido nos últimos cinco anos.

Conforme informado pela plataforma, o objetivo do levantamento é auxiliar os profissionais do país a refletirem sobre seu futuro profissional a partir da análise das grandes tendências do mercado.

Na lista de 2024, o cargo de 'analista de privacidade' segue em primeiro lugar, assim como na edição anterior do levantamento. Ainda assim, há novidades no levantamento deste ano: os empregos de psicólogo infantil, piloto de drone e técnico em geologia foram os estreantes da vez.

Confira a lista completa:

1. Analista de privacidade: profissional que acompanha, de forma contínua, possíveis riscos relacionados a dados sensíveis, auxiliando empresas no desenvolvimento de procedimentos para proteger essas informações.

2. Analista de cibersegurança: responsável por evitar ameaças cibernéticas a dispositivos e a redes de uma empresa, de forma a monitorar possíveis incidentes e avaliar vulnerabilidades.

3. Executivo(a) de vendas: coloca em prática a estratégia de vendas da empresa, responsabilizando-se por processos que abrangem desde a identificação de clientes a fechar negócios e administrar sua carteira de contas.

4. Representante de desenvolvimento de negócios (BDR): responsável pela prospecção ativa e relacionamentos com potenciais clientes, com o objetivo de gerar contatos qualificados e novas oportunidades de negócios.

5. Gerente de contas estratégicas: profissional que faz a gestão e o atendimento personalizado de clientes responsáveis pela maior parcela do faturamento da empresa ou que representam oportunidades estratégicas.

6. Diretor(a) de receita: é o supervisor dos processos geradores de receita em uma empresa, que escolhe setores para foco e faz parte na definição das estratégias de planejamento e operações.

7. Engenheiro(a) de segurança de processo: responsável pela análise de riscos em processos industriais relacionados a compostos químicos e materiais.

8. Assessor(a) de investimento: auxiliam os clientes de uma empresa a tomarem decisões de investimento, mostrando opções de produtos do mercado financeiro dentro de cada perfil.

9. Analista de dados: faz a coleta de dados e limpar bases de dados, além de análises que auxiliam outras áreas do negócio a tomar decisões assertivas.

10. Gerente de tráfego: planeja a distribuição de conteúdo e anúncios em mídias digitais, mensurando resultados das campanhas para a empresa e administra a verba de anúncios pagos.

11. Líder de gerentes de produto: supervisiona todas as etapas da jornada de um produto, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

12. Analista de construção civil: profissional acompanha as obras, auxilia na execução e administração do projeto por meio de fiscalização e elaboração de relatórios.

13. Especialista de campo: realiza o suporte técnico para clientes ou em locais de operação da empresa, monitora procedimentos e funcionamento de equipamentos.

14. Diretor(a) comercial: profissional que faz o planejamento comercial de uma empresam a partir de estratégias das equipes de vendas, produto, marketing e atendimento ao cliente



15. Gerente middle market: realiza a prospecção de negócios e clientes no segmento de empresas de médio porte, além de ofertar soluções/produtos que atendam a necessidade do cliente.

16. Psicólogo(a) infantil: profissional que analisa o comportamento de crianças e identifica possíveis transtornos e questões emocionais que possam impactar seu desenvolvimento.

17. Piloto de drone: profissional que opera dispositivo aéreo para a produção de materiais visuais e para o mapeamento de áreas.

18. Estrategista de mídias sociais: profissional que cria e aplica estratégias de marketing de marcas para diversas plataformas de mídias sociais.

19. Técnico(a) em geologia: responsável pela aplicação de conhecimento técnico sobre geologia, física e recursos naturais para auxiliar construções e operações de infraestrutura.

20. Técnico(a) de segurança do trabalho: profissional responsável por garantir o cumprimento de normas e procedimentos de segurança e saúde dos trabalhadores.



21. Engenheiro(a) de segurança: profissional que avalia, identifica e soluciona possíveis riscos de segurança em sistemas corporativos.

22. Analista de suporte de TI: faz o suporte técnico, configurando dispositivos e ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa.

23. Engenheiro(a) de confiabilidade: profissional responsável por examinar riscos de falhas em usinas e plantas industriais.

24. Analista de sustentabilidade: mensura o impacto da empresa no meio ambiente e propor ações para reduzi-lo.

25. Analista de implementação: ajuda clientes na aplicação de soluções de software, dados e de sistema quando há a troca, aquisição ou atualização da tecnologia.

Para realizar a pesquisa, foram analisadas as posições que tiveram mais demanda entre de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023.