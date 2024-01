Joédson Alves/Agência Brasil Senado aprova regulamentação das apostas esportivas

Uma pesquisa Datafolha sobre as apostas esportivas, conhecidas como bets, apontou que 17% dos beneficiários do Bolsa Família já fez ou faz alguma aposta online desse tipo. Entre os ouvidos, 32% diz gastar em média R$ 100 por mês com a prática.

Os dados foram divulgados domingo (14), após a realização de 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios do país no dia 5 de dezembro de 2023, com pessoas a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para baixo para cima, com um nível e confiança de 95%.

Em dezembro de 2023, o Bolsa Família pagou um valor médio de R$ 680,61 às 21 milhões de famílias contempladas. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante do núcleo familiar seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Veja mais dados sobre a pesquisa Datafolha:

Já fez ou costuma fazer apostas esportivas online, as chamadas bets?

> já fez, mas não costuma fazer mais: 8%;

> costuma fazer mesmo que de vez em quando: 9%;

> nunca fez: 82%

Quanto você costuma gastar por mês, em média, com essas apostas esportivas online?

> até R$ 30: 18%

> de R$ 30 a R$ 50: 19%;

> de R$ 50 a R$ 100: 28%;

> mais de R$ 100: 32%