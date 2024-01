Felippe Percigo A maioria dos entrevistados acredita que o corte de despesas será temporário





Um levantamento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no mês de dezembro mostrou que quase metade dos brasileiros - mais precisamente 48% - precisaram reduzir suas despesas devido às condições financeiras nos últimos seis meses.

Para 74% dos entrevistados, a redução nas despesas é temporária, enquanto 21% relatam ter feito cortes de gastos em caráter definitivo. Dentre aqueles que tiveram que cortar gastos, a maioria (64%) tem renda de até um salário mínimo.

No recorte de faixa etária, o impacto foi maior na população (54%) que se encontra entre os 25 e os 40 anos.





Por outro lado, outro estudo do CNI, divulgado no mês de outubro de 2023, mostrou um cenário de otimismo em relação à melhora do cenário econômico: 53% dos entrevistados afirmou acreditar que a economia vai melhorar nos próximos seis meses - ou seja, até abril de 2024.

Na visão de 45% dos entrevistados a situação econômica atual está melhor que aquela de seis meses atrás. Além disso, cerca de 49% reconhecem um aumento dos preços dos produtos durante o último semestre, e 45% esperam uma elevação ainda maior nos preços ao longo dos próximos 6 meses.

No que diz respeito aos juros, 48% afirmaram que as taxas das compras parceladas ou das dívidas aumentaram nos últimos seis meses, e 39% acredita que essas mesmas taxas ainda devem aumentar mais nos meses seguintes.