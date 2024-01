Cassio Gusson Santander

O Banco Santander, em parceria estratégica com a Biasi Leilões , tem o prazer de anunciar o primeiro leilão de imóveis do ano de 2024, que será realizado no dia 17 de janeiro, a partir das 15h00. O leilão contará com a oferta de 182 propriedades, incluindo imóveis residenciais e comerciais, além de terrenos, em diversos estados do Brasil, e será conduzido por Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Os participantes terão acesso a uma seleção diversificada de 182 propriedades localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, proporcionando oportunidades para diversos perfis de investidores. Desde residências familiares a propriedades comerciais estratégicas, o leilão abrange uma ampla gama de opções.

O imóvel de lance mínimo de menor valor é um terreno de 510,00m², localizado em Sete Lagoas, polo industrial de Minas Gerais, que está sendo leiloado a partir de R$ 35.000,00. Já o imóvel de maior valor, trata-se de uma casa de condomínio localizada no “Fazenda Tamboré Residencial”, em Barueri-SP, pelo valor de R$ 8.350.000,00. Outros imóveis que também valem destacar: um apartamento de 47,75m² de área privativa, localizado na Vila Bela Vista, zona norte de São Paulo, com valor a partir de R$ 150.000,00; e um apartamento de 42,89m² localizado no bairro da Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro, pelo valor inicial de R$ 50.000,00.

Realização e formas de pagamento

O leilão será realizado de forma online, proporcionando conveniência para participantes de todo o Brasil. O comprador deve realizar um cadastro no site da Biasi Leilões antes de dar o lance pela plataforma.

O Banco Santander oferece a possibilidade de o comprador pagar o lance à vista com desconto e por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal de 20%. Outro diferencial do banco é a quitação dos débitos de IPTU até a data do leilão.

“O primeiro leilão do ano do banco Santander em parceria com a Biasi Leilões é uma ótima oportunidade de iniciar 2024 fazendo um grande investimento à custo baixo, já que será possível comprar um imóvel por 50 a 60% abaixo do valor original de avaliação”, destaca Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Os interessados em participar do “Primeiro Leilão do Ano" promovido pelo Banco Santander e Biasi Leilões podem registrar-se na página oficial do leilão. O processo de participação, requisitos e prazos estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico: link.

Serviço

Primeiro Leilão do ano – Banco Santander e Biasi Leilões

Data e Hora: 17 de janeiro, a partir das 15h00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões

Quantidade de imóveis: 181

Estados: RS, GO, SE, SP, AL, PE, BA, PB, MS, RJ, PA, PR, MT, MG, CE, SC, RN, MA

Página oficial do Leilão: link