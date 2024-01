Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras suspendeu nesta quarta-feira (3) as inscrições para o concurso de nível técnico júnior com 6.412 vagas. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União de hoje.

A iniciativa visa ampliar a quantidade de locais de aplicação das provas, segundo a empresa. A ideia é que odas as capitais do país se tornem aptas para realização do exame.

No total, há 6.412 oportunidades destinadas a técnicos de ensino médio em diversas áreas, com 916 vagas disponíveis para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro reserva. O salário inicial oferecido é de R$ 5.878,82.

De acordo com o Diário Oficial, o próximo edital para o concurso está programado para ser divulgado no dia 8, nele estarão especificadas quaisquer possíveis mudanças no cronograma.

Para participar, é necessário possuir ensino médio técnico. Os interessados devem realizar a inscrição através do site e efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 62,79.