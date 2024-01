Divulgação do governo Argentino Argentina: equipe de Milei prevê inflação de 30% em dezembro

O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, declarou nesta quarta-feira (3) que o governo estima uma taxa de inflação de "aproximadamente" 30% para o mês de dezembro. Os dados oficiais sobre a inflação do mês serão divulgados oficialmente em 11 de janeiro.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz disse que o governo sabe como acabar com a inflação, e que será um “processo longo”.

“Vai levar um tempo para sairmos desta situação inflacionária devido ao desastre que deixaram na política, que no governo anterior foi uma bomba inflacionária, que estamos tentando resolver”, disse em coletiva.

O Adorni defendeu que havia distorções nos preços em quase toda a economia argentina, destacando os combustíveis, além das questões cambiais.

Decretaço

Também nesta quarta-feira, a Justiça Trabalhista da Argentina suspendeu uma parte do conjunto de decretos anunciados pelo presidente Javier Milei, mais precisamente as medidas relacionadas à reforma trabalhista proposta pelo presidente recém-empossado.

O Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), conhecido informalmente como "decretaço", divulgado no final de dezembro, promoveu alterações substanciais ao modificar ou revogar mais de 350 normas em vigor no país.

Essas mudanças visam desregulamentar a economia em diversos setores, abrangendo desde a prestação de serviços de internet via satélite até a medicina privada, as regras do mercado de trabalho e a conversão de estatais em sociedades anônimas, facilitando os processos de privatização.

As alterações propostas por Milei são controversas e resultaram não apenas em processos judiciais, mas também em manifestações nas ruas de diversas cidades da Argentina, culminando em detenções, feridos e ameaças de suspensão de benefícios sociais de manifestantes.