MEIs

Microempreendedores Individuais (MEIs) terão sua contribuição ao INSS afetada pelo aumento do salário mínimo. O valor recolhido será de 5% do salário mínimo, resultando em R$ 70,60, podendo chegar a R$ 76,60 com ICMS e ISS. O MEI Caminhoneiro pagará 12% do salário mínimo, totalizando R$ 169,44.