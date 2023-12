Reprodução: divulgação Prêmio da Virada Powerball

Se você ainda não conhece a Powerball , a gente te explica: ela é uma das loterias mais famosas do mundo e já entregou prêmios recordes de bilhões de dólares! Isso acontece porque a Powerball dos EUA está sempre acumulando e chega a valores exorbitantes. Hoje o prêmio já passou de US$760 milhões (mais de R$3,6 bilhões) e está à espera do grande vencedor na virada do ano.

O melhor é que é possível jogar do Brasil através de plataformas online como a TheLotter que já coroou mais de 8 milhões de vencedores, inclusive brasileiros. Participar é fácil - tudo o que você precisa é de sorte e um dispositivo com internet. Descubra como é simples transformar seus sonhos em realidade.

3 passos para jogar no prêmio de R$3,6 bilhões



Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares :

1. Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.



2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela , os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.



3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!



Loterias americanas x brasileiras: qual a melhor?

As loterias americanas, como a Powerball , são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$2.04 bilhões (aproximadamente R$10 bilhões). Já os prêmios da Mega-Sena, como o recorde de R$ 378 milhões, não chegam aos pés desses valores impressionantes. A própria Mega da Virada, que sorteará seus R$570 milhões, é 5 vezes menor que o atual prêmio da Powerball.

Além disso, as loterias americanas tem prêmios mínimos de US$20 milhões (quase R$100 milhões), enquanto o prêmio mínimo da Mega-Sena é de R$3 milhões.



Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história , a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 121 milhões de dólares pagos a cerca de 8 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.



Jogador de El Salvador ganha $1 milhão na Powerball

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. O sortudo comprou um bilhete de três linhas e escolheu preenchê-lo com o botão de números aleatórios na plataforma. Uma decisão que o levou a acertar todos os 5 números principais, faltando apenas o Powerball!

Além dele, outros latinos faturaram apostando nessa loteria, incluindo 2 brasileiros que em 2023 levaram $50.000 dólares cada. Perto do ano novo de 2020, um jogador equatoriano também levou $50.000 participando da Powerball.



Jogue hoje mesmo!

Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio desse sábado , 30 de dezembro e tenha a chance de ganhar US$760 milhões !