Para conter a quantidade de dinheiro em circulação na Argentina, o presidente do país, Javier Milei, anunciou que o Banco Central argentino vai emitir notas de 20 mil e 50 mil pesos.

A medida foi confirmada por Milei em entrevista ao canal argentino La Nación+. O presidente disse que é “tortura” andar com uma grande quantidade de notas.

"Sim, é uma tortura o problema do dinheiro. Imagina que você tem que fazer um pagamento em dinheiro e tem que andar com um bolo de papéis. É uma etiqueta na testa dizendo 'me roube'. Isso dificulta muito as transações e aumenta muito os custos", disse o presidente.





Atualmente, a nota de maior valor em circulação no país é a de 2.000 pesos, que equivale a aproximadamente R$ 12. Os valores de 20 mil e 50 mil pesos correspondem a cerca de R$ 120 e R$ 300.

Até o momento não há informações sobre quando as notas serão emitidas, e também não houve um pronunciamento do Banco Central sobre a medida.