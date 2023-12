Reprodução Celular Seguro foi lançado nesta terça (19)





O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta terça-feira (19) o "Celular Seguro", ferramenta projetada para bloquear rapidamente o acesso de criminosos a aparelhos roubados.

A nova ferramenta funciona como um "botão de segurança" e já permite que os consumidores realizem cadastros por meio do site oficial do governo (gov.br), com a promessa de disponibilizar o aplicativo para sistemas Android e iOS.

O objetivo principal do "Celular Seguro" é nacionalizar e agilizar o mecanismo de segurança, proporcionando aos usuários uma maneira eficaz de bloquear seus dispositivos móveis em caso de roubo.

O sistema utiliza o IMEI (International Mobile Equipment Identity), um código de identificação exclusivo para cada celular, possibilitando que os usuários solicitem o bloqueio de seus aparelhos a partir desta quarta (20).

Uma das características essenciais da ferramenta é a capacidade de bloquear aplicativos bancários em um tempo estimado de até 10 minutos após o acionamento.

Além disso, as operadoras de telefonia se comprometeram a viabilizar o processo de bloqueio das linhas e SMS até 9 de fevereiro, demonstrando uma colaboração efetiva entre o setor público e privado.

Como Funciona?

Instale o aplicativo "Celular Seguro" na Google Play ou App Store;

Faça o login utilizando a conta gov.br (CPF e senha são necessários);

Ao acessar o aplicativo, é crucial revisar os termos de privacidade e concordar com eles;

Na página inicial, o usuário poderá realizar o cadastro, incluir uma pessoa de confiança, registrar um número de telefone ou reportar uma ocorrência.

Como Cadastrar uma Pessoa de Confiança?

Após acessar o aplicativo "Celular Seguro" com os dados de login, o usuário deverá preencher o cadastro da pessoa de confiança com nome, CPF, telefone e e-mail.

Como Registrar um Telefone?

Para registrar um telefone na plataforma, o usuário precisa clicar em "registrar telefone". Não há limite para o número de dispositivos cadastrados, desde que todos estejam associados ao CPF do usuário.

Como Registrar uma Ocorrência?

Quando todos os dados estiverem inseridos, incluindo a pessoa de confiança cadastrada, em caso de roubo, o usuário deverá preencher os critérios específicos:

Data;

Tipo de situação;

Hora;

Estado;

Cidade;

Clicar em “emitir”.

Após a denúncia, será gerado um protocolo para o usuário acompanhar o progresso com as instituições participantes do programa, como bancos e empresas de telefonia.

Furto e Roubo de Celulares

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2022. Desse total, aproximadamente 508 mil foram roubados e 490 mil furtados. Esses números representam um aumento de 16,6% em relação aos registrados em 2021.