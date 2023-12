Divulgação .

Todo brasileiro já jogou na loteria – ou pelo menos conhece alguém que já jogou. E já que o prêmio é o que nos inspira a apostar, é justo comparar as loterias Brasileiras com as loterias americanas – conhecidas por entregar as maiores boladas do mundo.



Esse é o caso da Powerball , a maior loteria atual com um acumulado de $535 milhões de dólares, mais de R$2,6 bilhões . Estamos falando de quase o quádruplo do prêmio oferecido pela Mega da Virada!

Através de plataformas online como a TheLotter , é fácil e seguro participar desde o Brasil. Você faz a compra online e o seu bilhete vai ser adquirido localmente lá nos Estados Unidos para que você concorra de igual para igual com os americanos. E pode ficar tranquilo, o processo é totalmente legal.

3 passos para jogar no prêmio de R$2,6 bilhões

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares:

1. Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela , os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.

3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Loterias americanas x brasileiras: qual a melhor?

As loterias americanas, como a Powerball , são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$2.04 bilhões (aproximadamente R$10 bilhões). Já os prêmios da Mega-Sena, como o recorde de R$ 378 milhões, não chegam aos pés desses valores impressionantes.

Além disso, as loterias americanas tem prêmios mínimos de US$20 milhões (quase R$100 milhões), enquanto o prêmio mínimo da Mega-Sena é de R$3 milhões.

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história , a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 121 milhões de dólares pagos a cerca de 8 milhões ganhadores do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque e Espanha.

Jogador de El Salvador ganha $1 milhão na Powerball

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball, pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. O sortudo comprou um bilhete de três linhas e escolheu preenchê-lo com o botão de números aleatórios na plataforma. Uma decisão que o levou a acertar todos os 5 números principais, faltando apenas o Powerball!

Além dele, outros latinos faturaram apostando nessa loteria, incluindo 2 brasileiros que em 2023 levaram $50.000 dólares cada.

Jogue hoje mesmo!

Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio desse sábado, 16 de dezembro e tenha a chance de ganhar US$535 milhões!





A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/