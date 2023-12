Quanto rende mil reais em CDB que oferece 100% do CDI ou no Tesouro Selic?

Após a redução da taxa de juros para 11,75% ao ano, ao investir R$ 1 mil em um CDB que rende 100% do CDI ou no Tesouro Selic durante um ano, com a aplicação da alíquota de Imposto de Renda de 17,5% nesse período, o valor resgatado seria aproximadamente R$ 1.085.