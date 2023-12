Ricardo Stuckert Dilma discrusando no banco dos Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff foi anunciada como a vencedora do prêmio "Mulher Economista de 2023" pelo sistema Confecon/Conrecons, que é composto pelo Conselho Federal de Economia e pelos conselhos regionais da categoria.

A premiação ocorreu durante o 729º Planária Ordinária do Confecon, realizado no último final de semana. Dilma Rousseff foi escolhida pelo conselho e teve seu nome aprovado em uma votação secreta.

Dilma estava à frente da Presidência da República durante a recessão de 2015, uma das piores do país. No ano seguinte ela sofreu um processo de impeachment e desde então seguia fora da vida política.

Atualmente, desde março, Dilma Rousseff assume a Presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos Brics, com sede na China. De acordo com o Conselho Federal de Economia, esta premiação não apenas celebra o mérito da economista, mas também destaca a relevância de reconhecer e valorizar as mulheres que desempenham papéis cruciais na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social.

“A escolha de Dilma Rousseff como a Mulher Economista de 2023 reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil", diz um trecho do comunicado.

A cerimônia para a entrega da premiação está programada para o ano de 2024, coincidindo com a posse da nova diretoria do Cofecon. Até o momento, a data específica do evento ainda não foi confirmada.



Dentre as laureadas anteriores deste prêmio estão as economistas Tania Bacelar, Esther Dweck e Denise Lobato Gentil. Até o momento, Dilma Rousseff não se pronunciou a respeito da premiação.