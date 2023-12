MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Carteira de trabalho

Na próxima semana de dezembro, até a quarta-feira (13), é possível se candidatar para as mais de 900 vagas de emprego oferecidas por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. O público pode consultar as vagas e se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço . As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários que variam de R$ 700, para estagiários, até R$ 4.750 para profissionais especializados.



“Conforme nos aproximamos cada vez mais do fim de ano, as novas oportunidades de emprego começam a esquentar mais e mais. Com o verão e os períodos de férias, os setores de comércio e serviços buscam reforçar e renovar suas equipes. Quem souber aproveitar essa semana já pode começar 2024 empregado!” comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.



Atualmente há vagas disponíveis para todas as regiões de São Paulo e algumas para a área metropolitana, em setores como o de comércio e varejo, serviços, construção civil e engenharia, indústria, administrativo, logística, cozinha e gastronomia, hotelaria, vestuário, saúde e automotivo.



Se destacam as mais de 230 oportunidades para trabalhar com limpeza e conservação de áreas públicas. Estes segundos são responsáveis por executar serviços de capinação, raspagem, pintura de meio fio e ajudar na roçagem, manutenção, limpeza, troca, reparo e etc. As vagas também contemplam auxiliares de limpeza para estabelecimentos, chefe de equipe, limpador de vidros e zelador.



Muitas dessas não exigem nenhuma experiência profissional, algumas seis meses. O nível de escolaridade exigido vai de ensino fundamental incompleto a médio completo, a depender do cargo. Há postos intermitentes que oferecem pagamento diário de R$ 90 e permanentes que oferecem de R$ 1.417,14 a R$ 2.010 por mês.



Há também mais de 50 vagas para operador de telemarketing e de cobrança. Entre elas, oportunidades de estágio para quem está cursando o ensino médio e procura o primeiro emprego, com salário de R$ 700. Também há postos efetivos com remuneração de R$ 1.320 a R$ 1.500, sendo necessário ter o ensino médio completo, a maioria exige seis meses de experiência A escala de trabalho para qualquer um destes é de 6x1.



Outro setor que oferece vagas para quem ainda está cursando o ensino médio é o de atendimento, em lanchonetes, cafeterias, padarias, lojas ou mesmo como recepcionista. Além disso, há mais vagas intermitentes, também por R$ 90 por dias mais benefícios. Muitas não requerem nenhuma experiência, algumas de três a seis meses. A maioria necessita que os candidatos tenham ensino médio completo, mas para algumas pode estar incompleto ou cursando. A maioria também tem escala 6x1.



As demais vagas podem ser consultadas no Portal Cate ou indo a uma das unidades físicas. Ao se candidatar para qualquer vaga é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Serviço:



Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até o dia 13 de dezembro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

• Zona Central



Cate Central - Av. Rio Branco, 252

• Zona Sul



Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Ipiranga - Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Campo Limpo - Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade, 4º andar

• Zona Norte



Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300 (atendimento suspenso)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

• Zona Oeste



Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000 Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

• Zona Leste