Ricardo Stuckert/PR Sergio Massa, Lula e Haddad reunidos em Brasília

O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad (PT), está em Brasília e não deve participar nesta quarta-feira (6) da cúpula do Conselho do Mercosul, no Rio de Janeiro, junto com seus colegas do bloco sul-americano.

Haddad retornou ontem da Alemanha, onde fez parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje permanecia em Brasília, onde acompanha as atividades do Congresso, no qual o governo tenta aprovar diversos projetos que permitam aumentar a arrecadação em 2024.

Na cúpula do Conselho, o governo brasileiro é representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin (PSB).

O encontro do Conselho ficou "esvaziado", já que o ministro da Economia da Argentina, o ex-presidenciável Sergio Massa, também não viajou ao Rio de Janeiro, segundo informou o jornal "Valor Econômico".

Entretanto, Lula já está em Rio onde amanhã presidirá pela última vez o Mercosul, na cúpula onde seu homólogo paraguaio, Santiago Peña, assumirá o comando semestral do grupo.