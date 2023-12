Valter Campanato/Agência Brasil - 08/08/2023 Fernando Haddad



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comunicou nesta terça-feira (5) que a pasta mantém a previsão de crescimento de 3% para a economia até o final deste ano. Essa declaração segue imediatamente após o anúncio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o resultado do terceiro trimestre do Produto Interno Bruto (PIB).

O panorama revelou um aumento de 0,1% no valor de todos os bens e serviços produzidos em comparação com o segundo trimestre de 2023 . Esse dado surpreendeu o mercado, que esperava uma queda de 0,2%. No terceiro trimestre, enquanto o setor agropecuário sofreu uma retração de 3,3%, o consumo das famílias registrou um crescimento de 1,1%.

Haddad afirmou durante uma transmissão ao vivo com o presidente Lula, pela manhã, que "estamos caminhando para um crescimento de 3% neste ano. Em julho, atingimos uma taxa de juros muito alta, e o Banco Central começou a reduzir essa taxa a partir de agosto. Acredito que, com as medidas que estamos implementando no Congresso, incluindo a Reforma Tributária - a primeira realizada em um regime democrático e a mais abrangente de nossa história - os brasileiros podem aguardar por uma economia cada vez mais robusta".

No mês passado, o Ministério da Fazenda revisou suas projeções para o crescimento do PIB em 2023 e 2024. A estimativa para este ano foi reduzida de 3,2% para 3%, enquanto para 2024, a previsão passou de 2,3% para 2,2%.