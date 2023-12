Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10/04/2023 Geraldo Alckmin

O presidente interino da República, Geraldo Alckmin (PSB), destacou nesta segunda-feira (4) a importância de uma reforma tributária bem-sucedida para o futuro econômico do país. Durante o 28º Encontro Anual da Indústria Química, em São Paulo, Alckmin enfatizou que o êxito dessa reforma depende diretamente da minimização de exceções à nova regra proposta, assim como da agilidade na transição do atual sistema fiscal para o modelo proposto pelo governo federal.

"Enfrentamos um desafio significativo: manter a disciplina fiscal para a continuidade da queda dos juros. A taxa de câmbio está competitiva, e a situação fiscal deve apresentar melhorias com a implementação da reforma tributária. Quanto menos exceções e quanto mais rápida for a transição de modelos, mais eficiente será essa reforma em seus resultados", destacou Alckmin durante o evento.

A necessidade de manter a estabilidade fiscal como base para redução das taxas de juros foi uma das prioridades enfatizadas pelo presidente interino. Além disso, ele ressaltou a importância de uma transição ágil entre o sistema atual e o proposto pelo governo, salientando que isso seria fundamental para maximizar a eficiência da reforma tributária.

Alckmin, que está ocupando interinamente o Palácio do Planalto durante a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se encontra em viagem à Alemanha, aproveitou o evento da indústria química para reforçar a relevância da reforma tributária como um dos pilares essenciais para o crescimento econômico do país.

A declaração do presidente reflete a preocupação com a manutenção da disciplina fiscal como elemento crucial para assegurar um ambiente propício aos investimentos e ao crescimento sustentável da economia brasileira.