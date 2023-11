Lorena Amaro Banco do Brasil

Interessados na primeira casa própria ou investidores de imóveis residenciais e comerciais já podem fazer seus lances. O Banco do Brasil anuncia um dos últimos leilões on-line do ano. São um total de 28 imóveis, entre casas (14) apartamentos (02), terrenos (01), salas e prédios comerciais (02 e 09, respectivamente).

Com desconto de até 75% nos lances iniciais, a partir de R$ 87 mil, os lotes estão localizados em 26 municípios de Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Os lances já podem ser realizados a partir de hoje pelo site do Lance no Leilão , escritório parceiro do BB. O arremate final acontece no mesmo site nesta quinta-feira, 30 de novembro, a partir das 12 horas.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, sendo necessário cadastro no portal lancenoleilao.com.br até o dia 29. O edital completo está disponível no site. O BB é responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante. Possibilidade de pagamento à vista ou financiado.

Destaques

Entre as oportunidades do Leilão vale enfatizar a casa em Araraquara (lote 17), interior de São Paulo, com 63,22m² de área privativa e terreno de 282,61m² no Parque Residencial Vale do Sol. Avaliada em R$ 340 mil, o imóvel está sendo oferecido com 48% de desconto, com lance inicial de R$ 164,2 mil.

Outro destaque é o apartamento na Aclimação (lote 25), localizado na zona central de São Paulo, perto de vias importantes que levam a outras regiões do município, como as ruas e avenidas Vergueiro, Lins de Vasconcelos e 23 de maio. Com endereço situado a poucos minutos do Parque da Aclimação, o lote pode ser arrematado a partir de R$ 248,4 mil, o lance mínimo (equivalente a 47% abaixo do valor de mercado).

Já o imóvel com o maior desconto do leilão (lance inicial 75% abaixo do valor de mercado), é o prédio comercial do Rio de Janeiro (lote 27), situado na Freguesia do Engenho Novo. Com área de 1720,00 m², está avaliado em R$ 5,4 milhões com lance inicial de R$ 1,3 milhão.

O investidor também pode fazer seu lance para o prédio comercial de Belo Horizonte (lote 05), avaliado em R$ 18 milhões, com lance mínimo de R$ 9,3 milhões (48% abaixo do valor de mercado). Com 3497,07 m² de área construída, e 2930,00 m² de terreno, possui subsolo, térreo e dois pavimentos e um total de 60 vagas. Está localizado na Av. Raja Gabaglia, bairro Cidade Jardim, uma via com grande fluxo de veículos e pessoas, estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e edificações residenciais.

Outro potencial para investimento é o prédio de Aparecida (lote 15), interior de São Paulo. Com 457,70m² de área construída, em terreno de 795,15m², fica na região central da cidade. Avaliado em R$ 4 milhões, está no leilão com 50% de desconto o lance mínimo: R$ 1,9 milhão.

Vale enfatizar também a casa de 2.726 m2 de terreno, e 800 m2 de área construída, localizada no Jardim Morumby (lote 23), região privilegiada de São Paulo. Avaliada em R$ 10 milhões, está sendo oferecida a 66% abaixo de seu valor de mercado com lance mínimo de R$ 2,9 milhões. Em seu entorno estão hospitais e instituições de ensino de referência, além das avenidas Morumbi, Nações Unidas, Berrini e Faria Lima, e os principais shoppings da capital.

Confira as oportunidades:

LOTE 01 - ALAGOAS (AL) – Prédio Comercial - Rua do Sol 236, Centro, Maceió AL. Mat. 2.103 1°CRI local - Lance mínimo: R$ 634.000,00;

LOTE 02 - GOIANIA (GO) - Casa Residencial - Rua Vicente Justino da Costa, Q. 3 , Lt 14 - Jardim Aritana, Goiás GO. Mat. 162.927 1ª Circ. Local. Lance mínimo: R$ 272.800,00;

LOTE 03 - CUIABÁ (MT) - Terreno com área de 3600,00 m², lotes 13 a 17, Rua Pedro Paulo de Farias Júnior, Distrito Industrial, Cuiabá MT. Matrícula 44366 do 05º CRI local. Lance mínimo: R$ 637.000,00;

LOTE 04 - CASSILÂNDIA (MS) – Residência - Rua João Vieira Gonçalves, 462, Q.18 - Lt 025 - Centro, Cassilândia MS. Mat. 15.120 do CRI local. Lance mínimo: R$ 195.100,00;

LOTE 05 - BELO HORIZONTE (MG) - Prédio Comercial – Av. Raja Gabaglia, 615, Cidade Jardim - Belo Horizonte MG. Mat. 83.536 do 1° CRI local. Lance mínimo: R$ 9.300.000,00;

LOTE 06 - ITABIRITO (MG) - Casa - Rua das Magnólias 291, Pedra Negra – Itabirito MG. Mat. 13.460 do CRI local. Lance mínimo: R$ 738.800,00; Avaliação R$ 1.250.000,00, Desconto 40%

LOTE 07 - MURIAÉ (MG) - Terreno urbano - Córrego Raso, Muriaé, MG. Mat. 17.579 - Cartório Pacheco CRI local. Lance mínimo: R$ 2.550.000,00;

LOTE 08 - SETE LAGOAS (MG) - Prédio residencial - 241,32m², a.t. 360,00m², Rua Mônica, 154, Jd.Arizona, Sete Lagoas MG. Mat. 7.867 do 2º CRI local. Lance mínimo: R$ 456.000,00;

LOTE 09 - VARGINHA (MG) - Casa residencial, 93,92m² a.p e terreno de 221,73m², Rua Francisco Santos Silva, 810, Bairro Imperial, Varginha-MG. Mat. 64326 do CRI local. Lance mínimo: R$ 147.600,00;

LOTE 10 - BELÉM (PA) - Casa residencial, Av. Farias Rodrigues, 04-E, Qd 25, Itororo Curió Utinga, Belém PA. Mat. 18.994 KT do 2º CRI local. Lance mínimo: R$ 280.800,00;

LOTE 11 - OSÓRIO (RS) - 01 edificação com 82,72m² e 01 edificação com área de 219,44m² dentro de um terreno com área de 450,00m² e dentro de um terreno com área de 450,00m² na Rua da Igreja, 887, Quadra 30, Lotes 5 e 6, no Bairro Caravagio, Osório RS. Matrículas 74.724 e 8.235 do CRI de Osório RS. Lance mínimo: R$ 335.000,00;

LOTE 12 - VIAMÃO (RS) - Unidade Autônoma casa B-12, com área privativa de 267,01m², dentro de um terreno com área de 1.177,00m², Rua Beco dos Guterres, 2.565, Bairro Passo do Vigario, Viamão RS. Matrícula 53.319 do CRI local. Lance mínimo: R$ 351.000,00;

LOTE 13 - FLORIANOPOLIS (SC) – Salas comerciais nºs 201 à 207 - Rua Jerônimo Coelho, 170, Edifício Ceisa, Centro, Florianópolis SC. Matrículas 10729 à 10735 do 1º CRI local. Lance mínimo: R$ 507.500,00;

LOTE 14 - FLORIANOPOLIS (SC) – Salas comerciais nºs 301 à 307 - Rua Jerônimo Coelho, 170, Edifício Ceisa, Centro, Florianópolis SC. Matrículas 10736 à 10742 do 1º CRI local. Lance mínimo: R$ 507.500,00;

LOTE 15 - APARECIDA (SP) - Prédio Comercial, com área de 457,70m², dentro de um terreno com área de 795,15m², na Rua Barão do Rio Branco, 226, Centro, Aparecida SP. Matrícula 3.411 do CRI local. Lance mínimo: R$ 1.985.000,00;

LOTE 16 - AMERICANA (SP) - Prédio Comercial - Praça Quinze de Novembro, 14, Centro, Americana SP. Mat. 35.507 do 1º CRI local. Lance mínimo: R$ 3.583.000,00;

LOTE 17 - ARARAQUARA (SP) - Casa residencial, com 63,22m² a.p e terr. de 282,61m², Parque Residencial Vale do Sol, Rua Antônio Caires, 116, Araraquara, SP. Mat. 42845 do 1º CRI local. Lance mínimo: R$ 164.200,00. Casa avaliada em R$ 340.000,00, desconto de 48%.

LOTE 18 - AVARÉ (SP) - Um terreno com 196,00 m² de área contendo uma residência, Rua João Telles de Menezes, 373, Centro, Avaré, SP. Matrícula 44925 do CRI local. Lance mínimo: R$ 87.500,00;

LOTE 19 - BAURU (SP) - Casa residencial - Rua João Alves Seabra, nº 01-77 LT 09 QD 23 Jardim Pagani, Bauru SP. Mat. 20.957 do 2º CRI local. Lance mínimo: R$ 288.600,00;

LOTE 20 - CACHOEIRA PAULISTA (SP) - Prédio Tipo Comercial - Rua Coronel Domiciano, 12 – Centro, Cachoeira Paulista – SP. Mat. 318 do CRI local. Lance mínimo: R$ 2.384.000,00;

LOTE 21 - LUCÉLIA (SP) - Um terreno com 600,00 m² contendo uma residência, na Rua Manoel Lopes 1274, Centro. Matrícula 883 do CRI Local. Lance mínimo: R$ 104.300,00;

LOTE 22 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) – Um apartamento n° 194, Av. Ouro Fino, 1321, Bl B-4, Ed. Opala, Cond. Resid 93, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos, SP. Mat. 93.268 do CRI local. Lance mínimo: R$ 142.600,00;

LOTE 23 - SÃO PAULO (SP) - Residência em um terreno com área total de 2.726,00 m², Rua Bandeirante Sampaio Soares, 640, Jardim Morumby, São Paulo SP. Matrícula 6052 do 15º CRI local. Lance mínimo: R$ 2.950.000,00;

LOTE 24 - SÃO PAULO (SP) - Terreno de 127,50 m² de área contendo uma residência com 162,00 m² de área, Rua Antônio Francisco Soares, 469, Jardim São Jorge, São Paulo, SP. Matrícula 101972 do 18º CRI local. Lance mínimo: R$ 254.000,00;

LOTE 25 - SÃO PAULO (SP) - Apartamento nº 23, 2º andar Ed. Jardim do Carmo, Rua Batista do Carmo, nº 33, Bairro Aclimação - São Paulo - SP. Mat. 7948 do 16º CRI local. Lance mínimo: R$ 248.400,00; (47% de desconto)

LOTE 26 - TAQUARITINGA (SP) - Prédio Comercial - Rua Marechal Deodoro, 1149, esquina com Rua Campos Sales, 431, Centro, Taquaritinga (SP). Mat. 41.838 do CRI local. Lance mínimo: R$ 1.900.000,00;

LOTE 27 - RIO DE JANEIRO (RJ) - Prédio a.t de 1720,00 m², Rua Lino Teixeira, 278, Freguesia do Engenho Novo, Rio de Janeiro RJ. Matrícula 92092 do 1º CRI local. Lance mínimo: R$ 1.341.000,00. Avaliado em R$ 5.410.000,00, desconto 75% - O maior desconto do leilão).

LOTE 28 - RIO DE JANEIRO (RJ) - Um conjunto comercial/industrial, composto por prédio principal e galpões interligados, com área total de 7.500,00m2, na Rua Visconde de Niterói, 354 matrícula 48.103 do 1º CRI LOCAL. Lance mínimo: R$ 990.000,00;

Serviço

Leilão on-line do Banco do Brasil

Lances já podem ser feitos em Lance no Leilão.

Arremate: dia 30 de novembro, a partir das 12 horas.

Cadastro para participar: até dia 29 de novembro em Lance no Leilão.