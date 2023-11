Fernanda Capelli Bradesco

Usuários do banco Bradesco acordaram nesta segunda-feira (27) com um susto inesperado: relatos de contas digitais zeradas e saldos negativados ao acessar o aplicativo da instituição financeira.

O monitoramento no site Downdetector registrou um pico significativo de reclamações por volta das 10h, com 173 usuários reportando problemas com o Bradesco. Destas, cerca de 90% das queixas mencionaram irregularidades nos saldos das contas. Em resposta aos questionamentos dos usuários, o perfil oficial do banco assegurou que o problema será solucionado "em breve".

Nas redes sociais, clientes do banco reclamaram. Um usuário do antigo Twitter lamentou: "E do nada Bradesco sumiu com meu dinheiro". Outro expressou sua preocupação diretamente ao banco: "Ô Bradesco, cadê o dinheirinho que estava na minha poupança e não está mais? É pouco, mas é meu. Quero de volta".

Um usuário compartilhou um extrato do seu aplicativo bancário, exibindo um saldo zerado. "Que absurdo do Bradesco! Minha conta estava zerada ontem e amanheceu ainda zerada! Bradesco, faça algo imediatamente!", exigiu.

Fernando Pedro, em suas redes sociais, expressou sua frustração ao afirmar que não conseguiu contato com o banco para esclarecer o ocorrido. "Você não consegue falar com ninguém. O atendimento telefônico é inexistente", reclamou. Outra usuária, Fernanda, compartilhou que o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do banco a informou que o problema se refere a uma "instabilidade de sistema".



Veja relatos:

Recebi minha parcela do 13° na sexta e hoje acordei negativadaaaaa maldito bradesco achei que a receita federal finalmente tinha vindo me pegar — nanda (@qualquernanda) November 27, 2023





Cadê o meu dinheiro Bradesco? pic.twitter.com/KNNgNlATki — Billy  (@pourra_Moreira) November 27, 2023





Hoje acordei e pensei, nada vai me tirar do sério, vai ser uma semana abençoada. Daí vem o #Bradesco e tira meu saldo bancário sem a menor justificativa.. ai ai. bom dia né. — Elis Rodrigues 🍷❤💭 (@ellis_rs) November 27, 2023





Uma gerente do banco, em nota ao jornal O GLOBO, confirmou a existência do problema, atribuindo-o a um "erro sistemático". Ela tranquilizou os clientes afirmando que as equipes responsáveis já estão em busca de uma solução para o caso.