O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (21) que pretende selar o acordo entre União Europeia e Mercosul até o dia 7 de dezembro, quando o país deixa a presidência rotativa do bloco comercial.

A data também antecede em três dias a posse de Javier Milei na Argentina. O ultradireitista é contrário ao acordo e disse até que pretende sair do Mercosul quando assumir a presidência.

Nessa segunda-feira (20), Lula conversou por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, sobre o tratado. Hoje, ele deu detalhes sobre a conversa.

“Eu estou querendo negociar o Mercosul ainda na minha presidência [do bloco], gostaria de fazer um acordo. Passei todos os pontos ‘nervosos’ pra ela, e ela ficou de me dar uma resposta”, explicou o petista durante o programa Conversa com o Presidente, transmissão semanal do governo.

No dia 7 de dezembro, os líderes dos países do bloco se reunirão no Rio de Janeiro, no que deve ser um dos últimos compromissos internacionais de Alberto Fernández como presidente da Argentina.

O Itamaraty teme que o posicionamento de Milei atrase as tratativas do bloco sul-americano com a União Europeia. O tratado vem sendo negociado desde os tempos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ou seja, há mais de duas décadas.

Nesta segunda-feira (20), o bloco europeu declarou que as negociações têm sido “extremamente construtivas” e que o plano é no sentido de que o processo seja encerrado até o fim de 2023.

COP28

Lula também confirmou que se encontrará com lideranças europeias na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, em 30 de novembro.

“Ela ficou de tentar, quem sabe, lá na COP28, fazer uma reunião comigo e apresentar uma resposta definitiva deles sobre a nossa demanda”, prosseguiu Lula.