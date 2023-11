Divulgação Javier Milei, foi eleito presidente eleito da Argentina nas eleições do último domingo (19)

Javier Milei , o novo presidente eleito na Argentina , já está preparando seus primeiros passos no comando do país, apesar de só assumir o cargo no dia 10 de dezembro . Milei declarou que pretende privatizar a petrolífera YPF , as empresas de comunicação do governo e também reiterou a promessa de fechar o Banco Central argentino .

Segundo Milei, os primeiros alvos da privatização em seu governo serão a YPF, - empresa responsável por extração e refino de petróleo e gás natural, privatizada em 1999 e estatizada (51%) em 2012 durante o governo de Cristina Kirchner - seguida da a Enarsa , do setor energético e a TV Pública.

“Na transição que estamos pensando, na questão energética, a YPF e a Enarsa têm um papel. Desde que essas estruturas sejam racionalizadas, elas serão colocadas para criar valor para que possam ser vendidas de uma forma muito benéfica para os argentinos”

Em nota divulgada para a Radio Mitre , Milei teceu críticas a TV Pública, acusando-a de ter se tornado um “mecanismo de propaganda” em governos anteriores.

“Setenta e cinco por cento do que foi dito sobre nosso lado foi de maneira negativa, com mentiras e apoiando a campanha do medo. Não vou aderir a essas práticas de ter um ministério da propaganda”.

Durante a campanha presidencial, Milei prometeu a redução do número de ministérios , com o fim das pastas dedicadas à saúde e educação . Entretanto, em entrevista à Rádio Continental, o vencedor das eleições afirmou que esse tema é responsabilidade primária das províncias.

Uma das principais promessas da campanha de Milei era a dolarização da economia e o fim do Banco Central da Argentina, pensando reduzir a inflação e reequilibrar as finanças do país.

Para a Rádio Continental, Milei voltou a abordar o tema:

“Fechar o Banco Central é uma obrigação moral. Dolarizar (a economia) é tirar o Banco Central de cima. Nós propomos que a moeda seja escolhida pelos indivíduos”, declarou.

Segundo o economista de formação, a Argentina precisará de 18 a 24 meses para conseguir observar alguma redução nos indicadores de inflação. Para isso, Milei pretende suspender a emissão de moeda e manter os controles cambiais no começo de seu governo.

Os primeiros ministros de Milei já foram anunciados. Mariano Cúneo Libarona, advogado criminal, será o ministro da Justiça , enquanto Carlina Píparo será a responsável pela Administração Nacional da Seguridade Social (Anses).

“Vamos surpreender com a equipe que estamos montando. Estamos juntando especialistas de vários espaços, mas com a convicção de mudar a Argentina rumo às ideias de liberdade. Os mais talentosos vão ficar lá dentro, não importa de onde venham, o que importa é resolver os problemas dos argentinos”, afirmou o presidente eleito neste domingo.