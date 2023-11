Fernanda Capelli Taxa Selic





O boletim Focus, elaborado pelo Departamento de Relacionamento com Investidores do Banco Central, apresenta toda segunda-feira o resultado de uma pesquisa com 120 instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. Entretanto, ele representa a mediana dessas estimativas.

No caso da Selic, a fórmula é a mesma. “Boletim Focus é o principal relatório do mercado para tentar prever o futuro da economia brasileira, entretanto, sua metodologia é baseada na mediana, o que torna difícil saber qual a probabilidade real atribuída pelo mercado para aquela previsão”, afirma Felipe Uchida, sócio da Equus Capital.

Agora, a Equus Capital semanalmente faz o Índice Equus de Precificação da Selic (IEPS). Através da coleta e tratamento de dados, é possível estimar a probabilidade indicada pelo mercado de alteração para a próxima reunião do Copom. “Analisando os dados, vemos que a probabilidade de corte indicada pelo mercado, neste momento, é de 91,46%. Vale lembrar que, próximo da última reunião do Copom, este percentual estava em 96,1%”, afirma Uchida.

Entre os dados, estão as negociações de Contrato de Opção de Copom que formam grandes “palpites” coletivos sobre como a taxa Selic vai (ou deveria) se comportar no futuro, considerando assuntos macro e microeconômicos. Esses contratos são uma forma dos investidores mostrarem o que eles acreditam que ocorrerá nas reuniões futuras do Copom.

Atualmente, observa-se um aumento significativo no mercado de opções de Copom, com 33.420 contratos em aberto, cerca de 10 mil a mais que na reunião anterior. “Esse aumento de quase 30% no número de contratos revela que o mercado está demonstrando uma atenção crescente e uma resposta especulativa às políticas do Banco Central e aos indicadores econômicos atuais. Tal aumento sugere que os investidores estão ajustando suas estratégias e posições financeiras em antecipação a possíveis mudanças na taxa Selic, refletindo um ambiente de incerteza e expectativa quanto ao futuro da política monetária. Este cenário enfatiza a importância de acompanhar de perto os movimentos do mercado e as decisões do Copom, que têm o potencial de influenciar significativamente as estratégias de investimento e a saúde econômica do país. Na Equus Capital, nos dedicamos a um monitoramento detalhado do mercado, utilizando mais de 50 mil diferentes fontes de dados para alimentar nossos modelos analíticos, garantindo assim uma compreensão abrangente e atualizada do cenário econômico para nossos clientes e parceiros.”, explica.

“Fazendo uma analogia entre o mercado de opções e o boletim Focus, imagine que, dentro da roleta de um cassino, existem espectadores (Focus) observando o jogo, e opinando se a bolinha cairá na cor preta ou vermelha e existem os jogadores (IEPS), ou seja, aqueles que estão colocando dinheiro acreditando na sua aposta. É exatamente essa a diferença entre o mercado de opções e o Boletim Focus. Ambos são importantes, mas a metodologia é diferente”, ressalta.

“Um fato interessante que o mercado de opções consegue capturar é que, o mercado financeiro está conseguindo ter uma melhor previsibilidade na tomada de decisão do Banco Central. Isso é bom para a economia. As instituições financeiras, os investidores e até mesmo as empresas, conseguem se programar com racionalidade se elas sabem o que ocorrerá com a Selic”, finaliza Uchida.





Sobre a Equus Capital

A Equus Capital foi fundada em 2022 por sócios com mais de 10 anos de experiência em investimentos, tecnologia e gestão de empresas. Construímos uma cultura que incentiva o estudo constante, o rigor técnico, a racionalidade e a paciência, elementos fundamentais para resultados superiores e sustentáveis no longo prazo.

Nossa proposta de investimentos consiste em identificar e investir em teses inevitáveis de longo prazo, como energia renovável, Inteligência Artificial e soluções de descarbonização.