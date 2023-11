Lorena Amaro Dólar encerra o dia e R$ 4,8614

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, disparou 2,29% e encerrou nesta terça-feira, no maior patamar desde agosto de 2021, aos 123.166 pontos.

Esse resultado é uma movimentação tanto do mercado interno, quanto externo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o volume de serviços em setembro. Naquele mês, o setor no Brasil caiu 0,3%.

Olhando para o mercado internacional, os investidores repercutiram a divulgação da inflação de outubro nos Estados Unidos. Já o dólar encerrou a sessão com recuo de 0,95%, cotado a R$ 4,8614.

Mercado dos Estados Unidos



O indicador teve uma variação nula no mês, abaixo do projetado pelo mercado. O resultado era bastante aguardado pelos investidores porque pode dar sinais mais claros sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em relação ao futuro dos juros no país.

Em sua última reunião, na semana passada, o Fed optou por manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. No entanto, o presidente da instituição, Jerome Powell, avisou que novas altas nos juros podem ser necessárias para trazer a inflação de volta à meta, de 2% em 12 meses.

Até o Fed começar a cortar juros, o que para os especialistas só deve acontecer a partir do quarto trimestre de 2024, os títulos públicos dos Estados Unidos, considerados os mais seguros do mundo, continuam atrativos pelas altas rentabilidades, o que faz entrar mais estrangeiro no país.