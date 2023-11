Divulgação Vet4All amplia clube de benefícios em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Brasil passou o Reino Unido e ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com maior população total de animais de estimação. Com 149 milhões de pets, o país só perde para a China (289 milhões) e os Estados Unidos (226 milhões). Os cachorros seguem como a preferência nacional e estão presentes em 58% dos lares brasileiros, enquanto os gatos residem em 28% das casas.

Aqui no Brasil, é a Região Sudeste que concentra o maior número de pets, sendo os estados de São Paulo (21,6%) e do Rio de Janeiro (9,6%) os primeiros na lista. Apesar dos números vultosos, a maioria desses animais ainda não têm acesso aos serviços de saúde veterinária como precisam. Pensando nisso, a plataforma digital Vet4All, serviço pioneiro que oferece teleatendimento relacionado à saúde veterinária com qualidade, segurança e valor acessível, está ampliando sua rede de parceiros credenciados nessas praças.

Capitaneada pelo empreendedor Janguiê Diniz, por meio do seu single-family office Epitychia, a startup Vet4All conta com tecnologia inovadora desenvolvida pela Pitang, uma das maiores empresas do Porto Digital, no Recife, e que é sócia da iniciativa. “Nós queremos firmar uma grande rede de assistência remota e descentralizada, disseminando o atendimento veterinário de qualidade e permitindo que chegue a pessoas que não teriam acesso de outra forma”, afirma Janguiê Diniz.

Sócio da startup e da Pitang, Cláudio Castro reforça o propósito da Vet4all. "Trata-se de uma assistência veterinária 24 horas, acessível, com teleatendimento rápido e eficiente para tranquilizar toda a família do pet e preservar a sua vida. O tutor também vai economizar nas despesas com seu animal por conta das nossas parcerias em um grande clube de vantagens.”, acrescenta.

Para ser um parceiro credenciado no clube de benefícios da plataforma, os empreendedores pets dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro precisam se cadastrar no site . Não há qualquer cobrança de taxa de adesão. A Vet4All indica os parceiros cadastrados aos assinantes na plataforma, o que garante mais visibilidade para o negócio do parceiro e novos clientes para ampliar o seu faturamento.

Para fazer parte da rede credenciada, é necessário possuir um CNPJ e oferecer descontos de até 20%, priorizando a qualidade do produto, do serviço e do atendimento aos clientes Vet4All. Pelo menos uma categoria, serviço ou produto precisa oferecer o desconto de 20%. O empreendedor pode selecionar também outros itens de sua preferência e oferecer outros percentuais, obtendo um leque maior de descontos e mais atratividade para os assinantes da plataforma.

Por meio de um plano de assinatura e de uma plataforma digital, os tutores de cães e gatos têm acesso facilitado a veterinários 24 horas por dia, sete dias por semana, além de um clube de benefícios com muitos descontos e parceiros qualificados. Para quaisquer dúvidas no processo de cadastramento e sobre a plataforma, o empreendedor pode entrar em contato por meio do e-mail atendimento@vet4all.com.br.