Tânia Rêgo/Agência Brasil - 24.08.2023 Ápice do fenômeno deve ocorrer no verão

Com a chegada do El Niño , a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) ligou o alarme e já corre para mitigar eventuais danos, com um plano de prevenção de US$ 160 milhões e uma resposta atualizada para oferecer apoio a mais de 4,8 milhões de pessoas até março de 2024.

Diante da ameaça do fenômeno meteorológico, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo da América do Sul, a FAO estabeleceu uma série de ações para reduzir os impactos previstos nos meios de subsistência agrícolas e na segurança alimentar das populações mais vulneráveis.

O plano dá prioridade às ações em 34 países da África oriental e meridional, da Ásia e do Pacífico, da América Latina e do Caribe, que foram identificados com base em uma avaliação dos impactos históricos do El Niño e outros fatores-chave, como previsões climáticas, sazonalidade agrícola e vulnerabilidades.