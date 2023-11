Redação 13° irá fortalecer a economia do Brasil





O pagamento do 13º salário está prestes a injetar uma expressiva quantia na economia brasileira, estimada em cerca de R$ 291 bilhões. Esse montante representa aproximadamente 2,7% do PIB (Produto Interno Bruto) do país, trazendo alívio financeiro para milhões de trabalhadores. Os dados são do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Ao todo, 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com um adicional médio de R$ 3.057 em seus rendimentos. O mercado formal lidera, representando 69,2% dos beneficiados, com um total de R$ 201,6 bilhões destinados a esses trabalhadores.

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) compõem 37,5% dos beneficiados, recebendo um montante de R$ 89,8 bilhões. Esta fatia do 13º salário contribuirá significativamente para o aumento da renda desses brasileiros.

A distribuição regional desse benefício é destacada, sendo a Região Sudeste a principal receptora, abocanhando metade do montante total. Em seguida, as regiões Sul (17%) e Nordeste (15%) também receberão uma parte significativa desse adicional financeiro.





Quanto aos setores econômicos, o setor de serviços lidera, recebendo a maior parcela do montante, representando 62,5% do total. A indústria segue com 16,1%, o comércio com 13,1%, a construção civil com 4,1%, e a agropecuária com 4,2%.

A média do 13º salário por trabalhador representa a R$ 3.806, sendo que o setor de serviços apresenta a maior média, atingindo R$ 4.460, enquanto a agropecuária registra a menor média, com R$ 2.362.