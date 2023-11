Ricardo Stuckert Lula tem articulado para aprovar a reforma tributária





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar nesta segunda-feira (8) com líderes de bancadas que fazem parte da base governista no Senado. O petista resolveu antecipar a reunião às vésperas da votação da Reforma Tributária na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa de Leis.

A proposta é tratada pelo Ministério da Fazenda como uma das mais importantes. Lula não quer ser pego de surpresa e sofrer nova derrota no Senado. Recentemente, senadores rejeitaram a indicação de Igor Roque para comandar a Defensoria Pública da União.

No fim de outubro, em conversa com jornalistas, o presidente da República se responsabilizou pela reprovação de Roque, alegando não ter tido tempo para entrar na articulação política, e prometeu ser mais participativo nas negociações dos projetos que correm no Congresso Nacional.

A reunião do Conselho Político da Coalizão com lideranças aliadas do Senado iria acontecer na quarta (8), algo semelhante que realizou na última terça (31), quando se encontrou com presidentes de partidos da base governista e lideranças da Câmara dos Deputados.

Para evitar qualquer desgaste, Lula decidiu antecipar o bate-papo para hoje com o objetivo de colocar em pauta a discussão sobre a reforma tributária.

O tema chegou a ser debatido pelo presidente da República na noite da última sexta (3), quando conversou com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, no Palácio do Planalto.

Após o término da reunião, Lula se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), no Palácio da Alvorada, para também analisar os assuntos discutidos com Pacheco.





Nesta segunda, o presidente do Senado conversou com relator da reforma, Eduardo Braga (MDB-AM), com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP); com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e com o líder no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre o projeto.

Um novo parecer será apresentado nesta segunda, mas os principais pontos não serão desviados. Randolfe explicou que o governo tem dialogado até com nomes da oposição.