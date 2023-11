Cassio Gusson Santander

O Santander, em parceria com a Frazão Leilões, realiza no dia 6 de novembro, às 11h, o leilão de 78 imóveis em diversas regiões do Brasil, com lances iniciais até 55% abaixo do valor de mercado. As ofertas já podem ser feitas no site da empresa leiloeira.

Um dos imóveis com maior desconto é um terreno em Sete Lagoas (MG). O lote, com 510 m², está avaliado em R$ 90 mil, mas o lance inicial é de R$ 40 mil, ou seja, 55,56% abaixo do valor.

Outro destaque é um apartamento em João Pessoa (PB). Com 317,22 m² de área útil, o imóvel está avaliado em R$ 1,13 milhão, mas são admitidos lances a partir de R$ 600 mil, valor 47,09% abaixo do mercado.

Além dos imóveis residenciais, o leilão traz uma loja no Rio de Janeiro (RJ). Com 29 m², está avaliada em R$ 190 mil e tem lance inicial de R$ 120 mil, ou seja, 36,84% abaixo do valor de mercado.

Os editais e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis. As formas de pagamento variam de acordo com o lote e contemplam as modalidades à vista, carta de crédito ou financiamento para pessoa jurídica ou física. A entrada mínima é de 20% do valor total do imóvel e o restante do saldo poderá ser parcelado em até 120 meses.