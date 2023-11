Lorena Amaro Starbucks é uma das redes de café mais famosas do mundo

A SouthRock Capital, dona das marcas Starbukcs e Subway no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial na última terça-feira (31), após receber uma notificação da Starbucks Coffee International Inc, em 13 de outubro, alertando para "imediata rescisão dos acordos de licença da Starbucks celebrados entre as partes". Na prática, a decisão encerra o acordo com a SouthRock, fundada em 2015.



O pedido de RJ inclui a renegociação de uma dívida superior a R$ 1,8 bilhão com credores. Em nota, o grupo diz que "todas as marcas continuarão operando".

Em um dos pontos da recuperação judicial redigida pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados, a SouthRock pede a suspensão da rescisão da licença com o Starbucks para garantir a manutenção das atividades enquanto tenta reestruturar a dívida.

Ainda segundo o texto, as empresas vinham tentando um novo acordo de obrigações para a marca, "tendo inclusive celebrado aditamentos aos referidos contratos a fim de que as condições de pagamento refletissem sua atual capacidade financeira".

"Por esse motivo, a notificação de rescisão foi recebida pelas 'requerentes' com absoluta surpresa, uma vez que a relação e as tratativas mantidas entre as partes até então jamais haviam indicado que existiria a possibilidade de rescisão imediata dos acordos", segundo o pedido de recuperação.

Segundo reportagem do Estadão, na última sexta-feira (27), a Starbucks Coffee Internacional encerrou as conversas, o que motivou o pedido da recuperação judicial.

Boa parte da receita bruta da SouthRock é proveniente das lojas Starbucks. Segundo o pedido de RJ, a pandemia e o isolamento social foram as razões para a explosão no endividamento.

Em 2020, o grupo SouthRock teve uma queda de aproximadamente 95% nas vendas, além de ter suportado grande inadimplência por parte dos parceiros comerciais. Em 2021, a queda foi de aproximadamente 70% e, em 2022, 30%.