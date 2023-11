LCIs e LCAs

Os LCIs e LCAs significam, respectivamente, a Letra de Crédito Imobiliário e a Letra de Crédito do Agronegócio. Eles são semelhantes, a diferença é que um aporta no mercado de imóveis e o outro, no do agronegócio. É possível encontrar opções que oferecem retornos entre 80% a 100% do CDI.