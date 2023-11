Arquivo/Agência Brasil Produção industrial registra aumento de 0,1% em setembro

A produção industrial do país registrou uma variação de 0,1% na passagem de agosto para setembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao mesmo período de 2022, o setor teve um avanço de 0,6%.

No acumulado do ano, o setor apresentou uma variação de -0,2%, enquanto nos últimos 12 meses, a produção industrial teve uma variação nula. Estes números foram obtidos a partir da Pesquisa Industrial Mensal (PIM).

O número veio acima do esperado pelo consenso de mercado, que estimava uma retração de 0,1%. Conforme o IBGE , a variação é classificada como estabilidade por estar dentro da margem de erro da pesquisa.

Três das quatro grandes categorias econômicas e 20 dos 25 ramos investigados apresentaram taxas negativas. O segmento de indústrias extrativas teve a maior influência positiva, com um avanço de 5,6% no mês. Entre as grandes categorias, o destaque foi para bens intermediários, com um aumento de 0,3%.

Para André Macedo, gerente da pesquisa, apesar de ter sido o segundo mês seguido de crescimento, o indicador mostrou predomínio de taxas negativas. “Para além disso, no índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando três das quatro grandes categorias econômicas e 20 dos 25 ramos industriais investigados.”

Macedo ressaltou que, apesar dos dois meses consecutivos de resultados positivos, o setor industrial continua 1,6% abaixo do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020 e 18,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.