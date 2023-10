Divulgação Seminário debaterá reforma administrativa

O Instituto Unidos Brasil promove nesta quarta-feira (1º) um seminário sobre o projeto de Reforma Administrativa e a qualidade do gasto público no Brasil. O evento será iniciado às 8h da manhã e a previsão é que as palestras terminem às 13h.

Entre os convidados, estão o presidente da Câmara, Arthur Lira, o secretário de Estado de São Paulo, Caio Paes de Andrade, o presidente do Grupo Guararapes, Flavio Rocha, entre outros.

Com o objetivo de levar o debate para a sociedade em relação a tornar o Estado mais moderno, eficiente e enxuto, o evento discutirá medidas que países desenvolvidos e empresas competitivas podem adotar para tornarem suas gestões dinâmicas e assertivas.

Segundo a IUB, o evento trará “um debate aprofundado com diferentes visões sobre a necessidade da Reforma Administrativa no Brasil”, além de ”um diálogo aprofundado e esclarecedor sobre os impactos da reforma, não só no setor público, mas também no orçamento do país e na vida da população - que é afetada pela qualidade dos serviços.”

O Instituto Unidos Brasil (IUB) foi criado em 2020, e segue como uma das principais entidades focadas em debates políticos no Brasil.

A instituição é privada e sem fundos lucrativos, posicionada a favor do livre mercado, redução de custos no Brasil e na liberdade de empreendedorismo — sendo um dos apoiadores da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, cujo objetivo é o estímulo do pensamento liberal e de trabalhos que reduzem os custos no país.





