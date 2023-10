Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 28/06/2023 Lula e Haddad

O FMI (Fundo Monetário Internacional) já prevê que o Brasil será a nona maior economia do mundo ainda em 2023, ultrapassando o Canadá no top 10.



Em relatório divulgado em abril, o Fundo projetava PIB (Produto Interno Bruto) de US$ 2,090 trilhões para o Canadá e de US$ 2,081 trilhões para o Brasil, em valores correntes.

Nas projeções mais recentes, a estimativa é que o PIB brasileiro será de US$ 2,13 trilhões em 2023, ultrapassando o Canadá (US$ 2,117 trilhões).

Ao divulgar seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI apontou que as causas para a melhora na projeção se devem a "uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023".

Com isso, o FMI passou a prever expansão de 3,1% no PIB deste ano, ante previsão de crescimento de apenas 0,9% em abril.

Caso as novas estimativas se concretizem, o país voltaria a ocupar a mesma posição entre as maiores economias que tinha antes da pandemia, em 2019. Para 2024, o FMI vê um crescimento do PIB de 1,5%.

Se o Fundo acertar as projeções, até 2026 o Brasil assume o oitavo lugar do ranking.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que o PIB brasileiro cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, depois de uma expansão de 1,8% no primeiro trimestre, em resultados que surpreenderam positivamente.