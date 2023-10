Realtor/Divulgação A mansão foi comprada no valor de US$ 79 milhões

O terceiro homem mais rico do mundo, Jeff Bezos , adquiriu uma mansão no valor de US$ 79 milhões (equivalente a R$ 400 milhões) de um brasileiro . O imóvel está localizada em uma ilha artificial privativa na Baía Biscayne, ao norte de Miami Beach.



A ilha Indian Creek Village, que é conhecida como "bunker dos bilionários", é um complexo que reúne cerca de 30 mansões, clube de golfe e um country clube. Alguns dos novos "vizinhos" de Bezos são Tom Brady (ex-marido de Gisele Bündchen), Ivanka Trump e o cantor Julio Iglesias.

O novo imóvel de Bezos possui 1,7 mil metros quadrados, com 7 quartos, 12 banheiros, uma sala de cinema, adega, piscina e uma biblioteca. Além disso, a mansão conta com uma rua privativa, com o acesso liberado apenas para os convidados.

Esse não é o primeiro imóvel que Bezos compra na região. Segundo a Bloomberg, em junho, o bilionário havia comprado a mansão vizinha por US$ 68 milhões, da empresa Indian Creek #1 LLC. O site The Real Deal teve acesso aos documentos que mostram a empresa está liga ao brasileiro Leo Kryss, sendo a hipoteca assinada por ele.

Ainda que Bezos tenha adquirido duas mansões na região, a ideia do bilionário é fixar sua moradia em Beverly Hills, na Califórnia, após seu casamento com Lauren Sanchez . O empresário havia retomado a construção de sua mansão, que está estipulada no valor de US$ 175 milhões (cerca de R$ 851 milhões). No momento, o casal vive na propriedade de Kenny G, pagando um aluguel de US$ 600 mil mensais.





Quem é Leo Kryss?

O empresário de 75 anos foi um dos maiores operadores do mercado financeiro brasileiro, sendo considerado uma "lenda viva" entre os nichos de investidores da nova geração.

Kryss é natural da Alemanha, mas vive no Brasil desde o final dos anos 1950. Seu pai fundou a fabricante de eletrônicos Evadin, que posteriormente foi herdada por Kryss, em 1970. Ela foi a primeira empresa a se instalar na Zona Franca de Manaus, e atuava na montagem de televisores da Mitsubishi e celulares da Motorola, por exemplo.

Em 1996, Leo Kryss foi premiado como "Homem do Ano" pela Câmara Americana de Comércio (Amcham). Na época, a empresa faturava cerca de R$ 1 bilhão, segundo mostra as reportagens da época.

O empresário atuou também no setor de games, sendo um dos principais sócios da TecToy. No mundo dos eletrônicos, controlava a holding Tendência, que tinha gestora e banco em seu catálogo. Kryss então se tornou um dos maiores especuladores da Bolsa brasileira durante os anos 1980.

Atualmente, o empresário acabou se distanciando dos noticiários. Após problemas na Bolsa, ele chegou a travar uma disputa judicial contra a Mitsubishi, sendo acusado pela rede de lojas Arapuã de levá-la a falência. Em 2012, ele voltou aos jornais após ser pego pela operação da PF por suposta sonegação de imposto, tendo seus jatinhos apreendidos.