"Só recebe o auxílio quem é de esquerda"

A seleção das famílias para o Programa Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único. O Cadastro Único é um importante instrumento de identificação e caracterização social e econômica das famílias de baixa renda no Brasil. Com base nos dados cadastrais, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) seleciona, de forma objetiva e automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício, de acordo com os critérios do Programa.