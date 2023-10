Divulgação Encontro Top 100 Gestores reúne líderes do mercado publicitário brasileiro

Foi realizado na última segunda-feira (2) o primeiro Encontro Top 100 Gestores 2023 do Amigos do Mercado, evento que reúne os maiores líderes do mercado publicitário, os quais foram recentemente divulgados pela revista Exame.

Paulo Leal, vice-presidente executivo do Portal iG, participou do evento e falou sobre o início da nova gestão da empresa.

“A gente fez um grande barulho na década de 2000 e reassumimos para poder fazer toda uma repaginação”, declarou em entrevista a Raul Nogueira Filho.

O encontro aconteceu no G4 Hub, localizado na Vila Olímpia, e marcou o início das atividades relacionadas ao Prêmio Amigos do Mercado, que chega neste ano à sua sétima edição.

“Estava tudo excelente! Parabéns à toda equipe e aos TOP 100! Seguramente desse evento sairiam livros, podcasts, palestras e afins de altíssima qualidade. Espero termos mais encontros para poder conhecer mais pessoas”, afirmou Fabiano Szpyra (APRAS), indicado aos Top 100 Gestores.



“Pela primeira vez tivemos a chance de emplacar o coletivo Misses At Work, através da minha indicação, nos Top 100 Gestores, o evento foi mais do que um sucesso, já que o painel principal explorou muito da nossa missão de inclusão e diversidade, além do evento ter proporcionado parcerias e uma exposição valiosa para destacar a missão que realizamos no mercado de comunicação”, completou Daniela de Monte Mozer, fundadora do Misses-At.Work, também indicada à lista de líderes do mercado publicitário

Agora, os líderes têm a missão de selecionar os 160 finalistas para o Prêmio Amigos do Mercado, sendo 10 em cada uma das 16 categorias.



A cerimônia está agendada para 28 de novembro. O local ainda não foi divulgado pelos organizadores.



O evento tem o patrocínio master NEOOH, LOGAN e RecordTV; patrocínio de Clear Channel, Peach, Carrega+, NÓS e Virau; e apoio de G4, Exame, Inarco Troféus, Amstel, Gin Vitória Régia e Wewi.