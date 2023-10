shutterstock Provas estão previstas para fevereiro de 2024

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou a lista de vagas disponíveis no " Enem do emprego ", o Concurso Nacional Unificado, que foi apelidado assim por reunir diversas oportunidades de trabalho na administração federal por meio da aplicação de uma única prova.



No total, serão 6.590 vagas nesta primeira edição. As provas ocorrerão simultaneamente em mais de 180 municípios. Os órgãos ainda podem mudar de ideia sobre a adesão ao concurso unificado até esta sexta-feira (6).

O Concurso Nacional consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, através da aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Deodato Neto, professor e coordenador de cursos para concursos públicos, afirma que nessas horas muitos candidatos se perdem e "estudam errado". Entre os erros mais comuns, ele cita a "audiência passiva", ou seja, o aluno que vê mais de mil horas de aula, mas não coloca em prática.

"Não é a quantidade de aulas que você assiste, e sim a qualidade de aulas. Então, por exemplo, a gente vê que existem esses cursos vitalícios, onde tem milhões de aulas e a pessoa pensa assim, ah, estou estudando. Não, ela está assistindo aula. Assistir aula não é sinônimo de estudo, tem que colocar empática, em cheque, aquilo que ele estudou", comenta.

Para driblar essa dificuldade, ele recomenda o estudo com revisões por questões, resumos, e simulados semanais de cada conteúdo, focando nos temas principais:

"Acredito que para esse concurso unificado, o que mais vai fazer a diferença é a parte básica, que são as cinco matérias para todo o concurso, que é português, informática, direito funcional, direito administrativo e raciocínio lógico", comenta.

O edital da prova tem previsão de ser publicado até 20 de dezembro. Ele deve ser encarado pelos concurseiros como "a bíblia" para os próximos meses.



Isso porque a prova está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024, dando aos interessados pouco mais de dois meses para se preparar. Segundo Deodato Neto, o prazo não é motivo para desespero.

Neste dia serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas por área de atuação governamental. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024 e o início dos cursos de formação, entre junho e julho do ano que vem.



"A dica para quem está começando é estudar essa base de cinco matérias. É pegar, por exemplo, aulas bem objetivas, com a base, sempre toda aula fazendo um mínimo 50 questões de cada tópico. E essas aulas estão disponíveis aí por toda a internet"

Confira o cronograma:



Até 20/set - ato normativo do Ministério da Gestão criando comitê organizador

Até 29/set - adesão dos Ministérios ao Concurso Nacional Unificado

Até 20/dez - publicação do edital do Concurso Nacional Unificado

Data indicativa inicial de 25/fev - realização da prova em dia único

Após a primeira fase poderão ser agregadas, a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas e etc.

Segundo o professor Deodato Neto, essa é a "parte mais fácil, por incrível que pareça."

"O que derruba mesmo é o geral, a prova objetiva. Essa parte específica, ele tem que ler, normalmente a letra da lei, ver certinho como é que funciona o regimento de cada órgão. E assim, acredito que o concurso unificado não vai cobrar nada específico, porque existem várias instituições que aderiram ao concurso. Então, por exemplo, como que ele vai cobrar um concurso, um conteúdo comum para FUNAI, INCRA, Mapa e Ministério do Trabalho?", reforça.



Confira as instituições que aderiram:

Veja a lista detalhada no link .