Unsplash/Jeshoots.com Dia do Empreendedor: Conheça os livros, filmes e podcasts que contribuíram na evolução dos negócios de 14 empreendedores

Empreender é um ato de coragem de tirar o sonho do papel e encarar os desafios. É importante reconhecer que o caminho percorrido para conquistar o sucesso no negócio próprio não é fácil, mas com persistência e ajuda de quem já possui experiência, o processo não se torna impossível. Para celebrar o Dia do Empreendedor, comemorado nesta quinta-feira (5), fundadores de grandes redes de franquias e startups brasileiras, revelam quais são os livros, filmes e podcasts que os inspiram nos negócios mesmo diante dos obstáculos e cenários econômicos enfrentados ao longo de suas carreiras. Confira algumas indicações:

Livro: O Lado Difícil das Situações Difíceis - o livro escrito por Ben Horowitz, trata sobre o desafio de dirigir uma empresa.

Para Cândido Espinheira, CEO da rede de cosméticos veganos, Yes! Cosmetics, a obra foi muito importante para o aprimoramento da gestão de sua marca. “Quando empreendemos, sabemos que será um desafio e o livro me ajudou a encarar e solucionar os momentos difíceis, sem desistir e focando sempre em desenvolver o negócio apesar das adversidades”, conta.

Livro: O Segredo da Mente Milionária - livro escrito por T. Harver Eker, aborda como mudar os conceitos em relação ao dinheiro e estimular hábitos de pessoas bem sucedidas.

Para Leonardo dos Anjos, CEO da Anjos Colchões e Sofás, a obra ajudou a visualizar o negócio como um todo. “Esse livro foi responsável por abrir a minha visão para muitas coisas. O autor traz pontos como o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem”, comenta.

Livro: Mindset - livro escrito por Carol Dweck, traz a compreensão do poder de controlar nossa mente.

Para Rafael Schinoff, CEO e Fundador da Padrão Enfermagem, a obra trata da mudança de percepção entre mentalidades fixas e as mentalidades de crescimento, que define a trajetória de sucesso de uma pessoa. “Acho uma leitura essencial para qualquer pessoa que queira entender porque sua vida não tem o resultado que ela imagina que deveria ter”, explica.

Filme: Fome de Poder, dirigido por John Lee Hancok, traz a história de como uma empresa e símbolo cultural poderia ser contada por diversas perspectivas.

Para Lucien Newton, vice-presidente da vertente de consultoria do Grupo 300 Ecossistema de Alto Impacto, o filme mostra que fazer bem feito não é o suficiente para dominar o mercado. “Precisamos ser os melhores. Melhores para os franqueados, melhores nas negociações, ter os melhores processos, fornecedores, pontos comerciais e principalmente, melhores produtos”, afirma.

Podcast: O Podcast Guerras Comerciais conta os bastidores de grandes rivalidades do mercado, como Coca vs Pepsi, Nike, vc Adidas, Toyota vs Honda etc.

Para Igor Vendas, sócio fundador e COO de operações da Magnólia Papelaria, “esse podcast traz histórias que mostram a estratégia dessas grandes marcas, o que fizeram ou continuam fazendo para se destacarem no mercado. O legal dele é a produção, pois os fatos históricos e possíveis conversas são narrados como uma espécie de documentário real e as reviravoltas são bastante surpreendentes”, comenta.

Livro: Mais tempo, mais dinheiro - um livro de Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, com o propósito de ensinar como gerenciar melhor o tempo e o dinheiro para alcançar uma vida mais equilibrada e próspera.

Pedro Paixão, fundador da rede de cursos profissionalizantes Ultra Cursos, destaca que “a dica primordial deste livro é que precisamos entender que tempo e dinheiro precisam coexistir em harmonia na vida de todo empreendedor e com esse equilíbrio o empresário poderá usufruir da verdadeira liberdade financeira”.

Livro: AUDAZ: As 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis nos dias de hoje, de Mauricio Benvenutti, é a indicação do CEO e cofundador da Maria Brasileira, Felipe Buranello. O empreendedor ressalta que o leitor vai encontrar um conteúdo que aborda importantes competências para desenvolver um negócio e o valor do time para alcançar o sucesso. “Pensar nas próximas tendências, questionar em vez de ter respostas prontas e principalmente ter em mente que o empreendedor não constrói uma empresa, ele monta um time e são estas pessoas que constroem o negócio, na minha visão são estes alguns dos pontos mais cruciais da leitura”, explica o CEO.

Livro: O Poder Infinito da Sua Mente, escrito por Lauro Trevisan, aborda maneiras simples e infalíveis de utilizar o poder da mente em benefício próprio e de seus semelhantes. Para o Rodrigo Nunes, CEO da rede de clínicas de estética completa Ad Clinic, o livro o ajudou a mantê-lo firme no propósito e a não desistir. “Precisamos cuidar e entender nossa mente, afinal, além dela nos proporcionar maior resiliência no momento de crescimento, também pode nos sabotar”

Livro: Sapiens: uma breve história da humanidade, escrito por Yuval Harari, que fala sobre a evolução do ser humano como indivíduo e como sociedade.

Para Eduardo Córdova, CEO e sócio-fundador do market4u, rede de mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, as empresas são sobre pessoas e por isso, é importante ir além das histórias de outras empresas e cases de sucesso. “Considero que um dos livros mais importantes que li para a minha carreira foi o Sapiens: Uma breve história da humanidade. Através dessa leitura pude conhecer mais detalhes sobre a evolução do ser humano como indivíduo e como sociedade. O livro aborda a revolução da espécie, desde os primatas até o capitalismo, assim como questões cognitivas e de organização da comunidade. Como líder, essa linha do tempo possibilita uma análise interessante sobre a comunicação, transmissão de conhecimento e organização nas empresas. Tão importante quanto entender de negócios, é entender sobre as pessoas que fazem parte dele”, explica Córdova.

Livro: O monge que vendeu sua Ferrari, obra de Robin Sharma , narra a história de um advogado poderoso que vendeu sua Ferrari e foi conhecer os monges do Tibet. Por meio de metáforas, o autor conduz a uma reconstrução interior para que possa despertar a verdadeira força motivadora dos grandes empreendedores. Para Fritz Paixão, CEO da CleanNew, uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil, o livro é uma inspiração. “A maior lição dessa obra é que você jamais vencerá o mundo se não vencer a si mesmo. Este é o ensinamento que todo empreendedor deve possuir”, explica o CEO.

Livro: The Golden Circle - livro escrito pelo especialista em liderança Simon Sinek com métodos para pensar e agir de modo a inspirar negócios e pessoas.

De acordo com Sylvia de Moraes Barros, CEO da rede de escolas de inglês para crianças, The Kids Club, a obra foi de extrema importância para aprimorar seus conceitos de liderança e comunicação de marca. “As organizações e líderes mais inspiradores são aqueles que começam com o ‘por quê’, ou seja, que comunicam seu propósito de forma clara e envolvente. Quando as pessoas entendem o ‘por quê’ de uma empresa, elas são mais propensas a se identificar com ela e a se engajar com seus produtos ou serviços”, comenta Sylvia sobre o aprendizado absorvido em sua leitura.

Filme: Fome de Poder - o longa dirigido por John Lee Hancock conta a história de ascensão do McDonald’s e como o visionário, e manipulador, Ray Kroc, torna a empresa um império alimentício em todo o mundo.

Segundo o Dr. Edson Ramuth, CEO da rede de clínicas de emagrecimento e estética, Emagrecentro, o filme mostra como a empresa se tornou um símbolo da cultura do fast food, baseada na velocidade, na eficiência e na padronização. "Esses são pontos cruciais para uma franquia atingir o sucesso. A sistematização dos processos ajuda a replicar a cultura de uma empresa, fazendo com que a marca seja mais facilmente reconhecida e mantenha seus padrões de qualidade”, explica o CEO.

Podcast: Jota Jota Podcast - apresentado por Joel Jota, ex-atleta e Mestre em Ciências do Esporte pela USP, com conversas sobre alta performance e negócios.

De acordo com Alan Parise, sócio-fundador e diretor de expansão da Mais1.Café. “Esse podcast é fundamental para qualquer empreendedor, mas acima de tudo, para qualquer pessoa que busca um direcionamento para alinhar o foco, seja na vida profissional ou pessoal, para alinhar metas e traçar novos objetivos”, compartilha Alan.

Livro: Força de Vontade não Funciona, de Benjamin Hardy, com percepções sobre autoconhecimento.

Segundo Gustavo Cardamoni, presidente da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o livro “aborda que não basta força de vontade, mas sim pequenas e consistentes mudanças no seu dia a dia que vão fazer você ter os resultados que busca. Esses insights são importantes no mundo dos negócios”, comenta.