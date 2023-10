Divulgação Hidrelétrica de Santo Antônio no Rio Madeira, em Porto Velho (RO)





Pela primeira vez na História, a Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), foi desligada no domingo (1º), devido à seca que atinge a região da Amazônia, sem previsão de que as operações sejam retomadas.

A hidrelétrica entrou em operação em 2012, e desde então teve que ser desligada uma só vez, devido ao excesso de chuvas no período de chuvas no período de cheia. A usina tem potência instalada mínima de 3.568,3 megawatts (MW), e responde por cerca de 4% do consumo nacional de energia em tempos de cheia.





Em períodos de chuvas escassas na região, a contribuição diminui, gerando risco de desabastecimento. Além disso, os índices de chuva em outras regiões do Brasil onde há hidrelétricas estão elevados, o que permite a reorganização da produção de energia.

"A Santo Antônio Energia, em reflexo dos baixos níveis de vazão registrados atualmente no rio Madeira, aproximadamente 50% abaixo da média histórica, interrompeu excepcionalmente a operação da Hidrelétrica Santo Antônio, em alinhamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)", diz o comunicado divulgado nesta segunda-feira (2).

A usina de fio d´água (sem barragem para reter água) é desenhada para minimizar o impacto ambiental, por não alagar grandes áreas para a construção de represas, o que também causa certas limitações operacionais devido à vazão máxima e mínima para que as turbinas operem.